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Бангладеш и РАТС ШОС обсудили перспективы взаимодействия

Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
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Тема:
Борьба с терроризмом (34)
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Бангладеш подчеркнул значимость деятельности РАТС ШОС по обеспечению региональной безопасности и актуальность укрепления международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Директор исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Евгений Сысоев и посол Бангладеш в Узбекистане Мосуд Маннан обсудили перспективы взаимодействия.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РАТС, встреча состоялась на минувшей неделе в Ташкенте.

"В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития взаимодействия между РАТС ШОС и компетентными органами Бангладеш", — сказал представитель РАТС.

По данным пресс-службы, Сысоев выразил заинтересованность в установлении отношений с антитеррористическим ведомством Бангладеш.

Директор исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев
© МИД Узбекистана/Анвар Ильясов
Сысоев: в Афганистане нашли прибежище боевики ИГ
"Маннан в свою очередь подчеркнул значимость деятельности РАТС ШОС по обеспечению региональной безопасности и актуальность укрепления международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", — добавили в РАТС.

Ранее Сысоев, выступая на международной конференции по Афганистану в Ташкенте, заявил, что террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) вынашивает идеи создания очередного квазигосударства, так называемого вилаята Хорасан, с включением в его состав территорий Афганистана, Ирана, Бангладеш, Пакистана, Индии и Центральной Азии.

Тема:
Борьба с терроризмом (34)
Теги:
РАТС ШОС, ШОС, Бангладеш, Узбекистан



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