Бангладеш и РАТС ШОС обсудили перспективы взаимодействия

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Директор исполкома Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) Евгений Сысоев и посол Бангладеш в Узбекистане Мосуд Маннан обсудили перспективы взаимодействия.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РАТС, встреча состоялась на минувшей неделе в Ташкенте.
"В ходе беседы стороны обсудили перспективы развития взаимодействия между РАТС ШОС и компетентными органами Бангладеш", — сказал представитель РАТС.
По данным пресс-службы, Сысоев выразил заинтересованность в установлении отношений с антитеррористическим ведомством Бангладеш.
Ранее Сысоев, выступая на международной конференции по Афганистану в Ташкенте, заявил, что террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) вынашивает идеи создания очередного квазигосударства, так называемого вилаята Хорасан, с включением в его состав территорий Афганистана, Ирана, Бангладеш, Пакистана, Индии и Центральной Азии.