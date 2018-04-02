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Строительство дома в Ташкенте

Мирзиёев создал Министерство строительства

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Министерство займется проведением единой научно-технической политики в сфере, внедрением энергоэффективных и энергосберегающих инновационных проектов и решений

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. В Узбекистане на базе Государственного комитета по архитектуре и строительству создано новое Министерство строительства, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на указ главы государства.

Министерство займется проведением единой научно-технической политики в сфере, внедрением энергоэффективных и энергосберегающих инновационных проектов и решений, обеспечивающих повышение производительности труда, снижение стоимости строительно-монтажных работ, рациональное использование ресурсов.

Появление министерства объясняется рядом системных проблем в организации государственного управления сферой строительства, препятствующих широкому внедрению современных методов, норм и правил градостроительства, развитию конкуренции, вхождению на рынок новых субъектов с инновационными идеями, разработками и технологиями.

Платный участок скоростной трассы
© Sputnik/ Александр Вильф
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Так, например, отсутствие генеральных планов большинства населенных пунктов негативно сказывается на комплексной застройке территорий, размещении производственных и инфраструктурных объектов, развитии предпринимательства и деловой активности, а также становится причиной принятия непроработанных решений в процессе строительства.

Кроме того, разрозненность функций органов архитектуры и строительства, низкий уровень внедрения современных технологий в их деятельности не позволяют обеспечить максимальную прозрачность и оперативность оказания государственных услуг в сфере градостроительства.

Еще один проблемный вопрос — действующая система подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров не позволяет эффективно реализовать задачи по ускоренному развитию архитектурно-строительной сферы, а низкий уровень материального стимулирования приводит к оттоку квалифицированных специалистов.

Реформа градостроительной сферы не ограничилась появлением нового министерства, президент переформатировал всю действующую систему строительства.

Так, он преобразовал Государственную инспекцию архитектурно-строительного надзора в Инспекцию по контролю в сфере строительства, а Республиканский центр стандартизации и сертификации в строительстве — в Республиканский центр стандартизации в строительстве.

Кроме того, в стране появится Фонд поддержки деятельности Министерства строительства, созданный на базе Фонда развития и материального стимулирования и Фонда поддержки образовательных учреждений.

Мирзиёев также упразднил Республиканскую комиссию по мониторингу за реализацией реформ и лицензированию деятельности в области строительства, Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности и Центр по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве.

Теги:
Госкомитет по архитектуре и строительству, Шавкат Мирзиёев, Глава государства, Строительство, недвижимость, имущество, Градостроительство



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