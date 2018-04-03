Абдулазиз Камилов примет участие в заседании СМИД СНГ в Минске

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Минске в пятницу, сообщает пресс-служба МИД республики.

"Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, которое состоится 6 апреля 2018 года в Минске", — говорится в сообщении.

Руководители МИД обсудят актуальные вопросы взаимодействия в формате СНГ и международную повестку дня.

Ранее на сайте Исполкома СНГ сообщалось, что на заседании СМИД в Минске планируется рассмотреть 13 проектов документов, большая часть которых нацелена на дальнейшее развитие гуманитарного сотрудничества и обеспечение безопасности в рамках Содружества.

В частности, будет рассмотрен проект соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий и проект межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы.