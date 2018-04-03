Мирзиёев ратифицировал договор о стыке границ с Казахстаном и Туркменистаном

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал закон о ратификации договора с Казахстаном и Туркменистаном о точке стыка государственных границ трех стран, текст документа обнародован во вторник в местной прессе.
По данным информационной службы Сената, договор создает прочную основу для укрепления взаимного уважения, суверенного равенства и территориальной целостности трех граничащих государств.
После избрания президентом Узбекистана Мирзиеев в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону, в частности в вопросах, связанных с обустройством границ. Ташкент возобновил процесс переговоров с Таджикистаном и Туркменистаном для обсуждения вопроса правового оформления несогласованной части госграницы. В начале октября 2017 года вступил в силу договор об урегулировании 85% линии госграницы между Узбекистаном и Кыргызстаном.