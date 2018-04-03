13:18 03 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время подписания соглашения о сотрудничестве c Республикой Афганистан

Мирзиёев ратифицировал договор с Афганистаном о правовой помощи

© Facebook / ARG - ارگ
Политика
Получить короткую ссылку
10 0 0

Документ обеспечит равноправный доступ граждан двух стран к правовой защите

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации договора с Афганистаном о взаимной помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, текст документа обнародован в местной прессе, сообщает РИА Новости.

Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла закон в январе этого года, Сенат одобрил его в конце марта. Договор был подписан во время визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан 5 декабря 2017 года.

"Ратифицировать договор между Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Афганистан о взаимной помощи по гражданским, семейным и уголовным делам", — говорится в тексте документа.

Как отметили в Сенате, договор — важная часть сотрудничества между двумя странами. Документ обеспечит равноправный доступ граждан двух стран к правовой защите.

В декабре 2017 года в ходе визита в Узбекистан президента Афганистана было подписано порядка 20 совместных документов в сфере безопасности, транспорта, энергетики, торгово-экономического и социально-культурного сотрудничества. В рамках визита также подписано более 40 контрактов на поставку продукции предприятий и компаний Узбекистана в Афганистан на общую сумму свыше 500 миллионов долларов.

Теги:
Сенат Республики Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Афганистан, Узбекистан, Международная политика, Глава государства



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рыбалка
    Китайская ловушка

    Почему использование китайских раколовок привело к сокращению числа раков в озере Сиван, и что необходимо предпринять для их сохранения?

  • Елена Бачинская
    Защита слова

    Латвийский юрист рассказала, что возможности отстаивать образование на русском языке в Латвии есть, но этому мешает страх репрессий.

  • Вход в Министерство иностранных дел Литвы
    С консульским визитом

    Посольство Литвы в России организует консульскую миссию с 22 по 24 мая в Красноярске, где дипломаты примут граждан балтийской республики.

  • Европейский парламент
    К нам едет ревизор

    Делегация Европарламента и ПАСЕ едет в Молдову с проверкой: чиновники хотят удостовериться, как в республике расходуются выделенные ЕС средства.

  • Владимир Маслов
    Вашингтонский обком

    Бывший вице-мэр Таллинна рассказал, что главы балтийских республик ездят в Вашингтон за ценными указаниями, как в советское время ездили в Москву.

  • Российские полярники Владимир Кошелев и Виктор Бунин
    С юга на север

    Как водружали флаг Южной Осетии на Северном полюсе, рассказали участники полярной экспедиции.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Смотровая башня на горе Ахун
Сочи — город-организатор ЧМ-2018
Последствия взрыва в ресторане Burger King в Ереване
Последствия взрыва в кафе Burger King в Ереване
Поезд Астана-Самарканд
Как доехать из Астаны в Самарканд

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054