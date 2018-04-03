Мирзиёев ратифицировал договор с Афганистаном о правовой помощи

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации договора с Афганистаном о взаимной помощи по гражданским, семейным и уголовным делам, текст документа обнародован в местной прессе, сообщает РИА Новости.

Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана приняла закон в январе этого года, Сенат одобрил его в конце марта. Договор был подписан во время визита президента Афганистана Ашрафа Гани в Узбекистан 5 декабря 2017 года.

"Ратифицировать договор между Республикой Узбекистан и Исламской Республикой Афганистан о взаимной помощи по гражданским, семейным и уголовным делам", — говорится в тексте документа.

Как отметили в Сенате, договор — важная часть сотрудничества между двумя странами. Документ обеспечит равноправный доступ граждан двух стран к правовой защите.

В декабре 2017 года в ходе визита в Узбекистан президента Афганистана было подписано порядка 20 совместных документов в сфере безопасности, транспорта, энергетики, торгово-экономического и социально-культурного сотрудничества. В рамках визита также подписано более 40 контрактов на поставку продукции предприятий и компаний Узбекистана в Афганистан на общую сумму свыше 500 миллионов долларов.