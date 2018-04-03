Белый дом: Путин и Трамп обсудили возможную встречу в Вашингтоне

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Президент США Дональд Трамп обсуждал с президентом России Владимиром Путиным ряд возможных мест встречи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

"Как подтвердил сам президент (Трамп) 20 марта через несколько часов после телефонного звонка с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу "в не столь отдаленном будущем" и ряд возможных мест, включая Белый дом. На данный момент нам к этому нечего добавить", — заявила Сандерс.

Разговор Путина и Трампа состоялся 20 марта.

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В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что конкретного обсуждения вопроса о встрече президентов России и США после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 20 марта, не велось. После разговора последовал очередной виток ухудшения двусторонних отношений, когда США выслали 60 российских дипломатов и закрыли консульство России в Сиэтле, а Россия ответила зеркальными мерами, объявив персона нон грата 60 дипломатов США и закрыв американское консульство в Санкт-Петербурге.