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Письменный набор главы государства

Глава Узбекистана поздравил египетского коллегу с переизбранием на пост

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Глава Узбекистана подчеркнул, что победа на выборах стала признанием со стороны инициатив президента со стороны народа Египта

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил поздравительное послание президенту Арабской Республики Египет Абдулфаттоху Саиду Хусайну Ас-Сиси в связи с переизбранием на высший государственный пост.

Глава Узбекистана подчеркнул, что большая победа на выборах является признанием со стороны дружественного народа Египта актуальных инициатив Президента и проводимой им дальновидной политики по обеспечению региональной и глобальной безопасности, передает пресс-служба МИД Узбекистана.

В послании говорится, что культурная и духовная близость между народами Узбекистана и Египта, давние исторические и дружественные связи являются прочной основой долгосрочных и многоплановых отношений.

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Узбекистан и Египет связывает тесное экономическое сотрудничество. Ассоциация "Узтекстильпром" и египетская компания Shamsy Group организовывают совместное производство.

Как сообщает пресс-служба узбекского предприятия, производство может быть связано с переработкой пряжи или даже изготовлением готовых изделий под брендом Shamsy Group. В настоящее время стороны планируют составить "дорожную карту" и план конкретных мероприятий.

Теги:
выборы, поздравление, Шавкат Мирзиёев, Египет, Узбекистан



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