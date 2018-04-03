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Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев

Российский сенатор: в Афганистане на границе с Узбекистаном вербуют бойцов

© Sputnik/ Владимир Трефилов
Политика
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Те, кто контролирует логистические маршруты на границе с Узбекистаном, Таджикистаном, Туркменистаном являются полевыми командирами, сообщил Алексей Кондратьев во время видеомоста в МИА "Россия Сегодня"

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) могут попытаться выдавить талибов с юго-востока Афганистана, считает член комитета СФ по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

"Почему мы говорим, что восток и юго-восток Афганистана являются наиболее радикализированными, дело в том, что в направлении Кветты (Пакистан) через Хайберский проход осуществляется сообщение между Пакистаном и Афганистаном, через который поставляются продукты", — заявил он, выступая в ходе видеомоста Москва–Дели "Региональная безопасность. Взгляд из Москвы и Дели", организованного МИА "Россия Сегодня".

"Так сложилось, что те, кто контролирует эти логистические маршруты, являются определенными влиятельными полевыми командирами. Контроль за коммуникациями на сегодняшний день является одной из важнейших задач для ИГ, в том числе по выдавливанию талибов из этого региона", — отметил он.

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На севере Афганистана, в том числе на границе с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном, отметил он, ведется активная вербовка бойцов талибана и местных жителей в отряды ИГ.

Президент Института глобальных исследований, бывший чрезвычайный и полномочный посол Индии в Казахстане, Швеции и Латвии Ашок Саджанхар в ходе видео-моста отметил, что безопасность Центральной Азии и других стран, в том числе России, привязана к стабильности в Афганистане, угрозой для которой являются террористические группировки "Исламское государство" (ИГ), "Аль-Каида" (запрещены в РФ) и движение талибов.

Теги:
Борьба с терроризмом, талиб, Туркменистан, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан



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