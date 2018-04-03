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Узбекские военнослужащие

СМИ: Узбекистан предложил Индии построить оборонный завод в Ташкенте

CC BY-SA 4.0 / Министерство обороны РФ
Политика
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Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует осенью посетить Индию с официальным визитом

ТАШКЕНТ, 3 апр — Sputnik. Узбекистан предложил Индии разместить на своей территории оборонный завод, передает индийское издание The Economic Times.

Как уточняется, предложение со стороны Ташкента на данный момент находится на стадии обсуждения.

Однако Индия планирует экспортировать военное оборудование в республику, сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Так, если индийское правительство создаст подразделение оборонного производства в Узбекистане, то оно станет первым такого рода комплексом за границей и позволит Нью-Дели "получить стратегическую точку опоры в Евразии на фоне растущей китайской экспансии".

Стоит отметить, что стороны за последнее время достигли договоренностей в области военной медицины, а также в сфере военного обучения. Планируется обмен опытом между военнослужащими обеих стран.

Ранее сообщалось, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев планирует посетить осенью Индию с официальным визитом.

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Теги:
оборонно-промышленный комплекс, Узбекистан, Индия



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