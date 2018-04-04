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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев утвердил конвенцию ШОС по противодействию экстремизму

© Facebook / ARG - ارگ
Политика
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Компетентными органами по выполнению конвенции в Узбекистане определены Служба государственной безопасности, МВД и Генпрокуратура республики

ТАШКЕНТ, 4 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О ратификации конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму", текст документа в среду опубликован в местной прессе.

Закон был принят законодательной палатой парламента и Сенатом Узбекистана в марте. Конвенцию подписали главы государств-участников ШОС на саммите организации в Астане в июне 2017 года.

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"Ратифицировать конвенцию Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму со следующими уведомлением и оговоркой", — говорится в тексте закона.

В частности, компетентными органами по выполнению конвенции в Узбекистане определены Служба государственной безопасности, МВД и Генпрокуратура республики.

"Положения конвенции в части возможности применения конфискации имущества юридических и физических лиц как меры уголовного наказания в Республике Узбекистан не применяются как не соответствующие национальному законодательству", — указывается в законе.

По данным Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, за пять лет спецслужбы стран-участниц организации выявили более 600 преступлений террористического характера. За это время ликвидированы более 500 баз подготовки, пресечена деятельность более 2 тысяч террористов, изъято более тысячи самодельных взрывных устройств, более 10 тысяч единиц огнестрельного оружия.

Теги:
экстремизм, ШОС, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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