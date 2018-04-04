Узбекистан на заседании СМИД в Минске будет представлен на уровне министра

Как заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, министрами будут представлены семь стран

ТАШКЕНТ, 4 апр – Sputnik. Узбекистан на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) в Минске будет представлен на уровне министра, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Как заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, министрами будут представлены семь стран: Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь.

Заместители глав внешнеполитических ведомств будут представлять Азербайджан и Туркмению. От Молдавии в заседании поучаствует посол в Беларуси который также является Постоянным и Полномочным Представителем этой страны при уставных органах СНГ.

"Ожидаем подтверждения от Украины", — отметили в белорусском МИД.

Заседание СМИД СНГ пройдет в Минске 6 апреля.