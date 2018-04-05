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Российский флаг

Российское заявление в ОЗХО поддержал Узбекистан

© Sputnik/ Алексей Никольский
Политика
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Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (43)
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Среди постсоветских стран, поддержавших Россию, — Беларусь, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Российское постпредство при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) опубликовало список стран, поддержавших предложенное Россией на заседании исполнительного совета заявление.

Ранее сообщалось, что в поддержку российского призыва к урегулированию вопросов, связанных с инцидентом в британском Солсбери, в рамках Конвенции о запрещении химического оружия высказались 14 стран из 41.

Семь постсоветских республик (Беларусь, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан), Сирия, Иран, Венесуэла, Пакистан, Никарагуа и Куба — флаги этих поддержавших российское заявление стран постпредство опубликовало в Twitter.

В Лондоне утверждают, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

Тема:
Расследование отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля (43)
Теги:
ОЗХО, Сергей Скрипаль, Узбекистан, Россия



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