Глава дипмиссии Узбекистана в Китае стал также послом в Монголии

Напомним, что дипломатические отношения Узбекистана и Монголии были установлены 26 лет назад

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Бахтиёр Саидов, занимающий должность посла Узбекистана в Китае, назначен также главой дипмиссии в Монголии с резиденцией в Пекине, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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По данным узбекского дипломатического представительства в Китайской Народной Республике, накануне Саидов вручил президенту Монголии Халтмаагийну Баттулге верительные грамоты.

В ходе прошедшей беседы с главой Монголии обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в углублении двустороннего торгово-экономического взаимодействия.

Напомним, что дипломатические отношения Узбекистана и Монголии были установлены 26 лет назад, и за это время страны наладили конструктивный политический диалог, создали экономические и культурно-гуманитарные связи.