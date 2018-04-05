СМИ: Вашингтон до конца недели введет санкции против российских бизнесменов

Очередной пакет санкций означает, что активы фигурантов черного списка будут заморожены, а гражданам и резидентам США запретят вести с ними какие-либо дела

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. США до конца недели намерены ввести санкции против российских бизнесменов за "вмешательство в выборы", передает РИА Новости со ссылкой на источник в Белом доме.

Имена тех, кто попадет под действие санкций, пока не разглашаются, по сведениям газеты The Washington Post, они коснутся не менее шести "олигархов".

В конце марта газета The New York Times заявляла, что высокопоставленные советники американского лидера Дональда Трампа настаивают на более агрессивных действиях в отношении Москвы после высылки из страны российских дипломатов.

Минфин США в середине марта подготовил новый санкционный список, в который вошли 19 физических лиц и пять организаций из России.

Ограничительные меры ввели в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки" (CAATSA) и указом о "Блокировке собственности лиц, вовлеченных в преступную деятельность в киберпространстве".