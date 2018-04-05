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Города мира. Бишкек

Заседание РАТС ШОС состоится в октябре в Кыргызстане

© Sputnik/ Табылды Кадырбеков
Политика
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Тема:
Борьба с терроризмом (35)
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Члены ШОС обсудят угрозы, исходящие от международных террористических организаций

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. В Ташкенте 5 апреля под председательством Кыргызстана состоялось заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба РАТС ШОС.

В нем приняли участие делегации Индии, Казахстана, КНР, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета РАТС ШОС.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Facebook / ARG - ارگ
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В ходе заседания одобрены проекты Программы сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы и доклада Совета РАТС ШОС Совету глав государств-членов ШОС о деятельности РАТС ШОС в 2017 году.

Также утверждены итоги совместных антитеррористических учений членов ШОС по выявлению и пресечению использования интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях "Сямынь-2017". Принято решение о проведении в 2018 году совместной пограничной операции государств-членов ШОС.

В целях развития международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом одобрены проекты меморандумов о взаимопонимании и сотрудничестве РАТС ШОС с Исполнительным директоратом КТК СБ ООН и Контртеррористическим управлением ООН.

Принято решение о проведении в четвертом квартале 2018 года Шестой научно-практической конференции о сотрудничестве государств-членов ШОС и государств-наблюдателей при ШОС в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму.

Еще достигнута договоренность о проведении очередного заседания Совета РАТС ШОС в октябре 2018 года на территории Кыргызстана.

Тема:
Борьба с терроризмом (35)

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Теги:
РАТС ШОС, Кыргызстан, Узбекистан



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