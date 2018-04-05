Узбекистан и Россия обсудили проблемы трудоустройства мигрантов

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Усовершенствование механизма по организованному набору и привлечению граждан Узбекистана для временной трудовой деятельности в России обсудили на заседании рабочей группы и Координационного совета по вопросам реализации соглашения об обмене информацией между Федеральной службой по труду и занятости Российской Федерации и Агентством внешней трудовой миграции Узбекистана, сообщает пресс-служба агентства.

Делегацию Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации возглавил заместитель руководителя ведомства Михаил Иванков.

С узбекской стороны участвовали первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Эркин Мухиддинов, начальник Агентства внешней трудовой миграции Равшан Ибрагимов и другие.

"На заседании рабочей группы и координационного совета по вопросам реализации Соглашения об обмене информацией между ведомствами обсуждались вопросы, возникающие и выявленные в ходе организации механизма по организованному набору и привлечению граждан Узбекистана для временной трудовой деятельности в России, и вырабатывались совместные пути их решения", — говорится в сообщении.

Члены рабочей группы и координационного совета посетили также Центр предвыездной подготовки и оправки трудовых мигрантов в Самарканде.

Пресс-служба Агентства внешней трудовой миграции Узбекистана Делегация Федеральной службы по труду и занятости Российской Федерации в Ташкенте

Напомним, на основании межправительственного соглашения Федеральная служба по труду и занятости размещает в информационно-аналитической системе данные о российских работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных мест и вакантных должностей, характере работы, заработной плате, режиме работы, квалификационных требованиях и требованиях к образованию, профессиональным знаниям, навыкам, опыту работы, предоставлении работодателем дополнительных социальных гарантий, а также контролирует соблюдение трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.