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Союзу писателей Узбекистана выделят машины и квартиры

© Sputnik/ Виталий Аньков
Политика
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Союза писателей Узбекистана"

ТАШКЕНТ, 5 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Союза писателей Узбекистана", согласно которому литераторы рассчитывать на различные льготы и преференции.

Жокаргы Кенесу Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей глава государства поручил разработать и внести в Кабинет Министров конкретные планы по выделению в 2018-2021 годах проживающим в регионах и нуждающимся в жилье членам союза, активно занимающимся творчеством, жилья по льготным ипотечным кредитам. Строительство для членов союза домов из 110 квартир на основе льготных ипотечных кредитов началось в Ташкенте в соответствии с постановлением президента от 23 октября 2017 года.

Министерству здравоохранения Мирзиёев поручил в месячный срок разработать конкретные меры по оказанию качественных и льготных медицинских услуг членам союза писателей, в частности, литераторам, проживающим в регионах.

"Комплексу по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции кабинета министров Республики Узбекистан разработать в месячный срок и осуществить конкретный план по обеспечению домов творчества Союза писателей качественной продовольственной продукцией по доступным ценам", — говорится в документе.

Совету министров Каракалпакстана, хокимиятам областей совместно с союзом писателей поручено разработать в месячный срок и реализовать план мер по укреплению материально-технической базы территориальных отделений союза. Например, союзу рекомендовано совместно с акционерной компанией "Узавтосаноат" принять меры по обеспечению каждого территориального отделения служебным легковым автомобилем за счет средств общественного фонда "Ижод".

Министерству высшего и среднего специального образования в связи с отсутствием у территориальных отделений Союза писателей соответствующих зданий и залов для проведения своих мероприятий обеспечить безвозмездное использование помещений, принадлежащих университетам и другим вузам на местах.

Теги:
Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, Союз писателей Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, Ташкент, Литература, Глава государства



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