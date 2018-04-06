Мирзиёев полностью перекроил Министерство иностранных дел

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев создал пять новых управлений в составе Министерства иностранных дел

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В ближайшее время структура и задачи Министерства иностранных дел Узбекистана будут кардинально изменены, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на указ главы государства.

Это сделано в связи с тем, что анализ фактического положения дел в системе министерства свидетельствует о наличии ряда серьезных проблем, препятствующих эффективной реализации возложенных задач, прежде всего в сфере защиты и продвижения внешнеэкономических интересов государства.

Также неудовлетворительным остается уровень оперативности и качества оказываемых государственных услуг в деятельности консульских учреждений, в области обеспечения эффективной защиты прав и интересов физических и юридических лиц Узбекистана за рубежом, оказания помощи гражданам, попавшим в затруднительное положение.

Неэффективность кадровой политики, низкий уровень материального стимулирования и социальной защиты работников внешнеполитического ведомства значительно ограничивают возможности по формированию высокопрофессионального дипломатического состава, снижают престиж дипломатической службы и приводят к оттоку квалифицированных специалистов.

Вектор развития

Документ определяет девять основных направлений реформирования системы Министерства иностранных дел.

В частности, запланированы коренной пересмотр и совершенствование нормативно-правовой основы деятельности и организационно-штатной структуры министерства и всех загранучреждений с акцентом на продвижение "экономической дипломатии", активное использование инструментов "публичной дипломатии" и кардинальный пересмотр кадровой политики.

Кроме того, будут сформированы новые механизмы обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, поддержания диалога с соотечественниками за рубежом и их активного привлечения к реализации торгово-экономических, культурно-гуманитарных и социальных проектов и программ.

Государство также намерено улучшить материальное стимулирование и социальную защиту работников органов дипломатической службы, создать достойные условия для их эффективной работы.

Еще одно направление — внедрение новых подходов и методов в деятельность министерства и загранучреждений, направленных на расширение и диверсификацию экспорта отечественных товаров, работ и услуг, привлечение инвестиций, передовых технологий и туристских потоков в страну.

Ближе к делу

Президент создал пять новых управлений в составе министерства.

Это Главное управление внешнеэкономического сотрудничества и входящие в его структуру Управление привлечения иностранных инвестиций и средств финансово-технического содействия, Управление продвижения экспорта и внешнеторговых связей, Управление координации деятельности межправительственных комиссий и Управление международного сотрудничества в сфере развития туризма.

Кроме того, организованы Отдел по взаимодействию с соотечественниками за рубежом, Бюро переводчиков, Отдел по работе с обращениями физических и юридических лиц и в его составе Сектор по приему обращений (кол-center), территориальные отделения министерства в Каракалпакстане и областях.

Часть бывших структур внешнеполитического ведомства была переформатирована. Так, например, на базе пресс-службы создано Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации, на базе Консульского управления — Консульско-правовой департамент.

Служба дипломатического сервиса превратилась в Бюро по обслуживанию дипломатического корпуса, информационное агентство "Жахон" — в информационное агентство "Дунё" и Медиацентр, Информационно-аналитический центр международных отношений — в Центр анализа и прогнозирования.

Мирзиёев также распорядился преобразовать президентский фонд "Истеъдод", занимающийся повышением квалификации, стажировками и обучением стипендиатов за рубежом, в Центр по подготовке специалистов за рубежом и диалога с соотечественниками с подчинением его внешнеполитическому ведомству.

Еще одной новой структурой в составе министерства станет Фонд развития органов дипломатической службы. Он создается для совершенствования механизмов материального стимулирования работников и финансирования деятельности МИД.

Первоочередные задачи

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Перед обновленным министерством поставлен ряд первоочередных задач. Так, например, оно должно заняться разработкой приоритетных направлений развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества с основными зарубежными партнерами.

Также внешнеполитическое ведомство будет разрабатывать и принимать ежегодные "дорожные карты" для загранучреждений по активной и системной работе с зарубежными странами, обратив особое внимание на продвижение экспорта отечественной продукции, привлечение инвестиций и технологий, расширение туристического потока.

Министр иностранных дел обязан ежемесячно заслушивать персональные отчеты глав загранучреждений о ходе реализации возложенных задач и утвержденных "дорожных карт" по сотрудничеству с государством пребывания и международной организацией для последующего доклада президенту о достигнутых результатах и имеющихся недостатках.

В системе министерства также будет введена четкая ротация. Она будет работать по принципу "профильные министерства, ведомства и органы государственной власти на местах — Министерство иностранных дел — заграничное учреждение — Министерство иностранных дел, профильные министерства, ведомства и органы государственной власти на местах".

Господин посол

В документе приводится ряд интересных требований к послам Узбекистана.

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Так, главой дипломатического представительства может быть гражданин Узбекистана, имеющий высшее образование, свободно владеющий государственным и иностранными языками, обладающий соответствующими деловыми, моральными и профессиональными качествами, а также глубокими познаниями в области истории, культуры, национальных традиций и обычаев, сути и значения социально-экономических и общественно-политических преобразований в республике.

Все дипломатические работники и официальные представители государственных органов Узбекистана в стране пребывания, вне зависимости от своей ведомственной принадлежности и подотчетности, неукоснительно подчиняются главе дипломатического представительства и координируют с ним свою деятельность при реализации возлагаемых задач.