Мирзиёев полностью перекроил Министерство иностранных дел

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В ближайшее время структура и задачи Министерства иностранных дел Узбекистана будут кардинально изменены, сообщает корреспондент Sputnik со ссылкой на указ главы государства.
Также неудовлетворительным остается уровень оперативности и качества оказываемых государственных услуг в деятельности консульских учреждений, в области обеспечения эффективной защиты прав и интересов физических и юридических лиц Узбекистана за рубежом, оказания помощи гражданам, попавшим в затруднительное положение.
Неэффективность кадровой политики, низкий уровень материального стимулирования и социальной защиты работников внешнеполитического ведомства значительно ограничивают возможности по формированию высокопрофессионального дипломатического состава, снижают престиж дипломатической службы и приводят к оттоку квалифицированных специалистов.
Вектор развития
Документ определяет девять основных направлений реформирования системы Министерства иностранных дел.
В частности, запланированы коренной пересмотр и совершенствование нормативно-правовой основы деятельности и организационно-штатной структуры министерства и всех загранучреждений с акцентом на продвижение "экономической дипломатии", активное использование инструментов "публичной дипломатии" и кардинальный пересмотр кадровой политики.
Государство также намерено улучшить материальное стимулирование и социальную защиту работников органов дипломатической службы, создать достойные условия для их эффективной работы.
Еще одно направление — внедрение новых подходов и методов в деятельность министерства и загранучреждений, направленных на расширение и диверсификацию экспорта отечественных товаров, работ и услуг, привлечение инвестиций, передовых технологий и туристских потоков в страну.
Ближе к делу
Президент создал пять новых управлений в составе министерства.
Это Главное управление внешнеэкономического сотрудничества и входящие в его структуру Управление привлечения иностранных инвестиций и средств финансово-технического содействия, Управление продвижения экспорта и внешнеторговых связей, Управление координации деятельности межправительственных комиссий и Управление международного сотрудничества в сфере развития туризма.
Часть бывших структур внешнеполитического ведомства была переформатирована. Так, например, на базе пресс-службы создано Управление по связям с общественностью и средствами массовой информации, на базе Консульского управления — Консульско-правовой департамент.
Служба дипломатического сервиса превратилась в Бюро по обслуживанию дипломатического корпуса, информационное агентство "Жахон" — в информационное агентство "Дунё" и Медиацентр, Информационно-аналитический центр международных отношений — в Центр анализа и прогнозирования.
Мирзиёев также распорядился преобразовать президентский фонд "Истеъдод", занимающийся повышением квалификации, стажировками и обучением стипендиатов за рубежом, в Центр по подготовке специалистов за рубежом и диалога с соотечественниками с подчинением его внешнеполитическому ведомству.
Еще одной новой структурой в составе министерства станет Фонд развития органов дипломатической службы. Он создается для совершенствования механизмов материального стимулирования работников и финансирования деятельности МИД.
Первоочередные задачи
Также внешнеполитическое ведомство будет разрабатывать и принимать ежегодные "дорожные карты" для загранучреждений по активной и системной работе с зарубежными странами, обратив особое внимание на продвижение экспорта отечественной продукции, привлечение инвестиций и технологий, расширение туристического потока.
Министр иностранных дел обязан ежемесячно заслушивать персональные отчеты глав загранучреждений о ходе реализации возложенных задач и утвержденных "дорожных карт" по сотрудничеству с государством пребывания и международной организацией для последующего доклада президенту о достигнутых результатах и имеющихся недостатках.
В системе министерства также будет введена четкая ротация. Она будет работать по принципу "профильные министерства, ведомства и органы государственной власти на местах — Министерство иностранных дел — заграничное учреждение — Министерство иностранных дел, профильные министерства, ведомства и органы государственной власти на местах".
Господин посол
В документе приводится ряд интересных требований к послам Узбекистана.
Все дипломатические работники и официальные представители государственных органов Узбекистана в стране пребывания, вне зависимости от своей ведомственной принадлежности и подотчетности, неукоснительно подчиняются главе дипломатического представительства и координируют с ним свою деятельность при реализации возлагаемых задач.