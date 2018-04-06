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Узбекистан обновит Концепцию внешнеполитической деятельности

© Pixabay
Политика
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Мирзиёев поручил Институту стратегических и межрегиональных исследований совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами до 1 октября 2018 года представить проект обновленной концепции

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. В Узбекистане в ближайшие месяцы будет разработан проект Концепции внешнеполитической деятельности в новой редакции, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено указом главы государства, направленным на коренное реформирование системы Министерства иностранных дел.

МИД Узбекистана
CC BY-SA 2.0 / t_y_l / P9070968
Мирзиёев полностью перекроил Министерство иностранных дел
Мирзиёев поручил Институту стратегических и межрегиональных исследований совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами до 1 октября 2018 года разработать и представить на рассмотрение проект обновленной концепции.

Документ должен содержать приоритетные направления развития двустороннего и многостороннего сотрудничества Узбекистана с зарубежными партнерами, основанного на средне- и долгосрочных интересах страны в общественно-политической, социально-экономической и других сферах.

Кроме того, президент обязал Министерство иностранных дел в начале июня завершить разработку проектов законов "О дипломатической службе", "О международных договорах Республики Узбекистан" (в новой редакции), "Об утверждении Консульского устава" (в новой редакции).

Напомним, что Концепция внешнеполитической деятельности Узбекистана — это единая система взглядов, определяющих фундаментальные принципы и стратегические приоритеты внешней политики государства, цели и задачи на международной арене, механизмы продвижения национальных интересов Узбекистана на средне- и долгосрочную перспективу.

Первая концепция была разработана Исламом Каримовым и утверждена в 2012 году.

Теги:
МИД Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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