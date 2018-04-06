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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев одобрил закон о Службе госбезопасности

Пресс-служба президента РУз
Политика
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В законе регламентируются условия и пределы применения службой физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, а также порядок использования транспортных средств государственных органов

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан", согласно которому Служба нацбезопасности преобразована в Службу государственной безопасности. Текст закона опубликован в пятницу в местной прессе.

Письменный набор главы государства
© Sputnik/Виктор Толочко
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Закон был принят законодательной (нижней) палатой, одобрен Сенатом и вступил в силу с момента его публикации в печати. В середине марта Мирзиёев подписал указ о преобразовании Службы национальной безопасности (СНБ) в Службу государственной безопасности (СГБ).

В соответствии с законом СГБ является уполномоченным государственным органом, осуществляющим свою деятельность специальными средствами, формами и методами в целях обеспечения государственной безопасности. Служба подчиняется и подотчетна непосредственно президенту страны, надзор за исполнением закона осуществляется генеральным прокурором.

В соответствии с законом органы Службы госбезопасности организуют свою деятельность на основе принципа конспирации, исключающего огласку сведений о формах и методах работы ведомства. При этом впервые в законодательной сфере даны определения таким понятиям, как разведывательная и контрразведывательная деятельность в сфере обеспечения госбезопасности.

В законе регламентируются условия и пределы применения службой физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, порядок использования транспортных средств государственных органов, иных организаций и граждан.

Подписание документа, архивное фото
© Flickr/ UNC - CFC - USFK
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В соответствии с законом сведения о лицах, оказывающих СГБ конфиденциальное содействие, являются государственным секретом и не могут быть преданы огласке.

Деятельность СНБ до настоящего момента регулировалась положением, принятым в 1991 году. Мирзиёев в конце декабря 2017 года страны заявил, что за это время произошло безосновательное расширение полномочий и сферы деятельности спецслужбы.

В конце января Мирзиёев подписал указ об освобождении от должности председателя СНБ генерал-полковника Рустама Иноятова, занимавшего этот пост в течение 23 лет. На его место назначен Ихтиер Абдуллаев, ранее занимавший пост генерального прокурора страны. Иноятов был назначен сенатором, а также советником президента по политико-правовым вопросам вместо Отабека Муродова, который, в свою очередь, назначен на пост генпрокурора страны.

Теги:
СГБ, СНБ, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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