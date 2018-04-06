Шавкат Мирзиёев одобрил закон о Службе госбезопасности

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О Службе государственной безопасности Республики Узбекистан", согласно которому Служба нацбезопасности преобразована в Службу государственной безопасности. Текст закона опубликован в пятницу в местной прессе.
В соответствии с законом СГБ является уполномоченным государственным органом, осуществляющим свою деятельность специальными средствами, формами и методами в целях обеспечения государственной безопасности. Служба подчиняется и подотчетна непосредственно президенту страны, надзор за исполнением закона осуществляется генеральным прокурором.
В соответствии с законом органы Службы госбезопасности организуют свою деятельность на основе принципа конспирации, исключающего огласку сведений о формах и методах работы ведомства. При этом впервые в законодательной сфере даны определения таким понятиям, как разведывательная и контрразведывательная деятельность в сфере обеспечения госбезопасности.
В законе регламентируются условия и пределы применения службой физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, порядок использования транспортных средств государственных органов, иных организаций и граждан.
Деятельность СНБ до настоящего момента регулировалась положением, принятым в 1991 году. Мирзиёев в конце декабря 2017 года страны заявил, что за это время произошло безосновательное расширение полномочий и сферы деятельности спецслужбы.
В конце января Мирзиёев подписал указ об освобождении от должности председателя СНБ генерал-полковника Рустама Иноятова, занимавшего этот пост в течение 23 лет. На его место назначен Ихтиер Абдуллаев, ранее занимавший пост генерального прокурора страны. Иноятов был назначен сенатором, а также советником президента по политико-правовым вопросам вместо Отабека Муродова, который, в свою очередь, назначен на пост генпрокурора страны.