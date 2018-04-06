В МИД Узбекистана прошли переговоры с делегацией Госдепа США

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Заместитель Министра иностранных дел Узбекистана Абдужабар Абдувахитов встретился с делегацией Государственного департамента США во главе с заместителем помощника госсекретаря по правам человека, демократии и труду Рэнди Уильямом Берри.

"На встрече в МИД состоялся разговор о перспективных направлениях дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных областях", — передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Было подчеркнуто, Узбекистан твердо привержен проведению масштабных реформ в области соблюдению прав и свобод человека.

Также американская делегация в рамках визита в Ташкент проводит переговоры в Сенате Олий Мажлиса, с уполномоченным Олий Мажлиса по правам человека, представителями Генеральной прокуратуры, МВД, Министерства занятости и трудовых отношений и других организаций.