Мирзиёев задумался о реформе правительства

Ответственными за ее разработку назначены недавно созданная Служба правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности при аппарате президента, а также кабмин, Генпрокуратура и Национальное агентство проектного управления

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Президент Узбекистана поручил разработать проект документа, в котором будут отражены меры по созданию качественно новой, современной и эффективно функционирующей системы правительства, сообщает корреспондент Sputnik.

Ответственными за разработку назначены недавно созданная Служба правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности при аппарате президента, а также кабмин, Генпрокуратура и Национальное агентство проектного управления.

Этот документ должен быть представлен на рассмотрение главы государства в начале июня. В нем будут представлены меры по оптимизации исполнительного аппарата правительства, усилению ответственности и самостоятельности министерств и органов государственной власти на местах во вверенных сферах, а также четкому разграничению полномочий и сфер ответственности при принятии решений.

По оценкам экспертов, Узбекистан уже давно нуждается в реформе системы управления государством. Сегодня нередки факты, когда отдельные руководители государственных органов уклоняются от ответственности за принятие управленческих решений.

С другой стороны, главы министерств и ведомств часто принимают решения, выходящие за пределы их компетенции, зачастую противоречащие действующим нормам законодательства, что препятствует полноценной реализации реформ.

Эксперты отмечают, что сложившееся положение дел требует установления четкого разграничения функций и полномочий, а также ответственности за достижение конкретных результатов на вверенном участке работы для каждого чиновника.

Кроме того, необходимо обеспечить полную самостоятельность госорганов при принятии управленческих решений в пределах их полномочий, а также искоренить необоснованное вмешательство вышестоящих структур в деятельность органов на местах.