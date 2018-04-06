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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Джизакскую область

Мирзиёев задумался о реформе правительства

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Ответственными за ее разработку назначены недавно созданная Служба правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности при аппарате президента, а также кабмин, Генпрокуратура и Национальное агентство проектного управления

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Президент Узбекистана поручил разработать проект документа, в котором будут отражены меры по созданию качественно новой, современной и эффективно функционирующей системы правительства, сообщает корреспондент Sputnik.

Ответственными за разработку назначены недавно созданная Служба правового сопровождения реформ и координации правоохранительной деятельности при аппарате президента, а также кабмин, Генпрокуратура и Национальное агентство проектного управления.

Этот документ должен быть представлен на рассмотрение главы государства в начале июня. В нем будут представлены меры по оптимизации исполнительного аппарата правительства, усилению ответственности и самостоятельности министерств и органов государственной власти на местах во вверенных сферах, а также четкому разграничению полномочий и сфер ответственности при принятии решений.

Здание МИД Узбекистана
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По оценкам экспертов, Узбекистан уже давно нуждается в реформе системы управления государством. Сегодня нередки факты, когда отдельные руководители государственных органов уклоняются от ответственности за принятие управленческих решений.

С другой стороны, главы министерств и ведомств часто принимают решения, выходящие за пределы их компетенции, зачастую противоречащие действующим нормам законодательства, что препятствует полноценной реализации реформ.

Эксперты отмечают, что сложившееся положение дел требует установления четкого разграничения функций и полномочий, а также ответственности за достижение конкретных результатов на вверенном участке работы для каждого чиновника.

Кроме того, необходимо обеспечить полную самостоятельность госорганов при принятии управленческих решений в пределах их полномочий, а также искоренить необоснованное вмешательство вышестоящих структур в деятельность органов на местах.

Теги:
Генеральная прокуратура Узбекистана, Кабинет Министров Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, Глава государства



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