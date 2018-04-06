Президент наградил главу Исполкома СНГ Лебедева орденом дружбы

Награду вручил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе очередного заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ, состоявшегося в Минске

ТАШКЕНТ, 6 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев наградил главу Исполкома СНГ Сергея Лебедева орденом "Дустлик" ("Дружба"), сообщает пресс-служба МИД республики.

Награду вручил министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в ходе очередного заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц СНГ, состоявшегося в Минске.

"Глава внешнеполитического ведомства Узбекистана зачитал указ президента Республики Узбекистан и вручил высокую награду за большие заслуги Сергея Лебедева в укреплении и расширении всесторонних плодотворных связей, дружественных и добрососедских межгосударственных отношений в рамках СНГ", — говорится в сообщении.

Лебедев поблагодарил за высокую оценку его деятельности и подчеркнул, что для него особенно значимо получить одну из высших государственных наград Узбекистана — страны, где он родился и вырос, добавили в МИД Узбекистана.

Глава Исполкома СНГ получил орден в канун своего 70-летия. Лебедев родился 9 апреля 1948 года в городе Джизаке Узбекской ССР.