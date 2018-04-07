В МВД Узбекистана произошли кадровые назначения

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произошли новые назначения, сообщает пресс-служба ведомства республики.
Подполковник Касимов Файзулла Фахриллаевич назначен начальником Управления информационных технологий, связи и защиты информации МВД Республики Узбекистан.
Полковник Сафаров Бахриддин Уролович стал заместителем начальника УВД Джизакской области.
Полковник Хасанов Акил Ахатович назначен заместителем начальника УВД Навоийской области — начальником Следственного управления.
Полковник Холов Фахриддин Илмурадович занял должность заместителя начальника УВД Бухарской области — начальника Следственного управления.
Подполковник Ахмеджанов Музаффар Халматович — начальника Юкоричирчикского РУВД Ташкентской области.
Подполковник Юлдашев Акмалжон Фозилжонович стал начальником Хаджаабадского РУВД Андижанской области.
Майор Болтаев Мурод Мамаражабович назначен начальником Ангорского РУВД Сурхандарьинской области.