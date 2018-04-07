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В МВД Узбекистана произошли кадровые назначения

© Sputnik/ Сергей Субботин
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (171)
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Назначения на ключевые должности произошли в МВД и УВД Ташкентской, Джизакской, Навоийской, Бухарской, Сурхандарьинской и Андижанской областях

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произошли новые назначения, сообщает пресс-служба ведомства республики.

Подполковник Касимов Файзулла Фахриллаевич назначен начальником Управления информационных технологий, связи и защиты информации МВД Республики Узбекистан.

Участники мероприятия
© Sputnik/ Григорий Сысоев
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Полковник Худайбергенов Илхомбой Тилавбаевич занял должность заместителя начальника УВД Ташкентской области.

Полковник Сафаров Бахриддин Уролович стал заместителем начальника УВД Джизакской области.

Полковник Хасанов Акил Ахатович назначен заместителем начальника УВД Навоийской области — начальником Следственного управления.

Полковник Холов Фахриддин Илмурадович занял должность заместителя начальника УВД Бухарской области — начальника Следственного управления.

Подполковник Ахмеджанов Музаффар Халматович — начальника Юкоричирчикского РУВД Ташкентской области.

Пиджак на кресле
Sputnik / Владимир Федоренко
В МВД Узбекистана произошло ключевое кадровое назначение
Подполковник Абдужалилов Тохиржон Туйчибоевич стал начальником Шахриханского РУВД Андижанской области.

Подполковник Юлдашев Акмалжон Фозилжонович стал начальником Хаджаабадского РУВД Андижанской области.

Майор Болтаев Мурод Мамаражабович назначен начальником Ангорского РУВД Сурхандарьинской области.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (171)
Теги:
МВД Узбекистана, Узбекистан, Отставки и назначения



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