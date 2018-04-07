На узбекско-кыргызской границе в результате стрельбы погиб человек

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Пограничники Узбекистана открыли огонь по гражданину Кыргызстана, который находился на территории своей страны.
Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные пресс-службы Госпогранслужбы республики, в результате стрельбы мужчина погиб.
Инцидент произошел в субботу, 7 апреля, в местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.
"Военнослужащие Республики Узбекистан применили оружие в отношении гражданина Кыргызстана — жителя села Курулуш Ф. М., 1984 года рождения, который находился на территории Кыргызстана. От полученного ранения Ф. М. скончался в больнице города Кербен", — говорится в сообщении.
Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поручил соответствующим ведомствам провести тщательное расследование инцидента на границе совместно с узбекской стороной.