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Разграничительная линия

На узбекско-кыргызской границе в результате стрельбы погиб человек

© Sputnik/ Сергей Пятаков
Политика
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Мужчина скончался после стрельбы со стороны узбекистанских пограничников

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Пограничники Узбекистана открыли огонь по гражданину Кыргызстана, который находился на территории своей страны.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные пресс-службы Госпогранслужбы республики, в результате стрельбы мужчина погиб.

Инцидент произошел в субботу, 7 апреля, в местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

"Военнослужащие Республики Узбекистан применили оружие в отношении гражданина Кыргызстана — жителя села Курулуш Ф. М., 1984 года рождения, который находился на территории Кыргызстана. От полученного ранения Ф. М. скончался в больнице города Кербен", — говорится в сообщении.

Пограничник на участке границы, архивное фото
© sputnik
О чем договорились пограничники Узбекистана и Кыргызстана
По данному факту начато расследование, на месте инцидента работает группа офицеров управления ГПС и представители правоохранительных органов. В настоящее время проводится встреча пограничных представителей двух стан с целью выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поручил соответствующим ведомствам провести тщательное расследование инцидента на границе совместно с узбекской стороной.

Теги:
Узбекистан, Кыргызстан, Чрезвычайное происшествие



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