Глава МИД Бангладеш прибывает с визитом в Узбекистан

Делегация Бангладеш примет участие в организованном совместно с торгово-промышленной палатой Узбекистана семинаре деловых кругов двух стран

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Бангладеш Шахрияр Алам начинает в воскресенье, 8 апреля, свой визит в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба узбекистанского МИД.

"В Ташкент прибывает делегация Народной республики Бангладеш во главе с государственным министром иностранных дел Шахрияром Аламом", — говорится в сообщении.

В программе — встречи и переговоры в парламенте и министерстве иностранных дел Узбекистана, посещение Самаркандской и Бухарской областей.

В состав делегации Бангладеш входят представители национального бизнеса. Они примут участие в организованном совместно с торгово-промышленной палатой Узбекистана семинаре деловых кругов двух стран.