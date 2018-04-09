Узбекистан продолжит расширение военно-технического сотрудничества с РФ

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Узбекистан намерен и дальше расширять сотрудничество с Россией в военно-технической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Узбекистан придает важное значение последовательному развитию многопланового стратегического партнерства и всестороннему укреплению дружественных отношений с Российской Федерацией", — отмечается в документе.
Приоритетными направлениями Узбекистана в развитии двусторонних узбекско-российских отношений являются дальнейшее наращивание и диверсификация торгово-экономических связей путем увеличения взаимных поставок продукции с высокой степенью переработки, открытие "зеленых коридоров", расширение межрегионального сотрудничества, в том числе организация бизнес-форумов, выставок и ярмарок.
Согласно документу, республика также намерена интенсифицировать многоформатное культурно-гуманитарное сотрудничество с РФ, взаимодействие в сферах здравоохранения, науки и техники, искусства, а также образования, в том числе путем открытия в республике филиалов ведущих российских вузов.
Кроме того, в числе важных приоритетов узбекско-российского взаимодействия остается полноценная реализация положений подписанных и вступивших в силу соглашений в сфере трудовой миграции.
Узбекистан намерен значительно увеличить товарооборот со странами региона и довести его объемы в ближайшие годы с Казахстаном до 5 миллиардов долларов, Таджикистаном — 1 миллиарда долларов, Кыргызстаном и Туркменистаном — 500 миллионов долларов.
В этих целях узбекская сторона будет содействовать расширению межрегионального и приграничного сотрудничества, в том числе путем организации совместных форумов и советов.