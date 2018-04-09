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Узбекистан продолжит расширение военно-технического сотрудничества с РФ

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Республика намерена расширить сотрудничество со странами ЦА на основе учета интересов друг друга и разумных компромиссов, а также окончательно завершить процесс делимитации и демаркации государственных границ

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Узбекистан намерен и дальше расширять сотрудничество с Россией в военно-технической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Об этом говорится в Приоритетных направлениях развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества Узбекистана с основными зарубежными партнерами на среднесрочную перспективу, опубликованных в понедельник. Они были утверждены главой государства в конце прошлой недели в рамках указа о реформировании Министерства иностранных дел.

"Узбекистан придает важное значение последовательному развитию многопланового стратегического партнерства и всестороннему укреплению дружественных отношений с Российской Федерацией", — отмечается в документе.

Приоритетными направлениями Узбекистана в развитии двусторонних узбекско-российских отношений являются дальнейшее наращивание и диверсификация торгово-экономических связей путем увеличения взаимных поставок продукции с высокой степенью переработки, открытие "зеленых коридоров", расширение межрегионального сотрудничества, в том числе организация бизнес-форумов, выставок и ярмарок.

Согласно документу, республика также намерена интенсифицировать многоформатное культурно-гуманитарное сотрудничество с РФ, взаимодействие в сферах здравоохранения, науки и техники, искусства, а также образования, в том числе путем открытия в республике филиалов ведущих российских вузов.

Кроме того, в числе важных приоритетов узбекско-российского взаимодействия остается полноценная реализация положений подписанных и вступивших в силу соглашений в сфере трудовой миграции.

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Главным внешнеполитическим приоритетом для Узбекистана в документе названа Центральная Азия. Республика намерена расширить и углубить открытое и взаимовыгодное сотрудничество со странами региона на основе учета интересов друг друга и разумных компромиссов, а также окончательно завершить процесс делимитации и демаркации государственных границ и в скорейшем порядке урегулировать проблему справедливого водопользования.

Узбекистан намерен значительно увеличить товарооборот со странами региона и довести его объемы в ближайшие годы с Казахстаном до 5 миллиардов долларов, Таджикистаном — 1 миллиарда долларов, Кыргызстаном и Туркменистаном — 500 миллионов долларов.

В этих целях узбекская сторона будет содействовать расширению межрегионального и приграничного сотрудничества, в том числе путем организации совместных форумов и советов.




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