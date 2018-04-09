Узбекистан построит новые здания посольств в Таджикистане и Казахстане

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Узбекистан намерен построить новые здания для посольств в Таджикистане и Казахстане, а также ряде других стран, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено программой комплексных мер по коренному совершенствованию системы Министерства иностранных дел Узбекистана.

Что касается Казахстана, то речь, скорее всего, идет о новом здании посольства в Астане, куда наконец-то должны переехать сотрудники из Алматы. Переговоры об этом начались летом прошлого года.

Узбекское посольство остается одним из немногих, которое до сих пор расположено в бывшей столице Казахстана. После переезда в нынешнем здании дипмиссии в Алматы откроется Генеральное консульство Узбекистана.

© Официальная страница пресс-службы президента РТ в Facebook Новое здание посольства Таджикистана построят в центре Ташкента

Вопрос о новом посольстве Узбекистана в Таджикистане появился на повестке дня в начале этого года в преддверии визита Шавката Мирзиёева в Душанбе. Источники в дипведомствах двух стран сообщали, что стороны договорились выделить друг другу участки в центре столиц для постройки новых зданий для посольств.

Программа также предусматривает улучшение материально-технического обеспечения загранучреждений, в том числе путем оснащения мебелью, оргтехникой и автотранспортом.

Все эти меры войдут в проект постановления президента Узбекистана, который должен быть готов до конца 2018 года.

Напомним, что на днях глава государства полностью переформатировал структуру и задачи Министерства иностранных дел Узбекистана.

Это сделано в связи с тем, что анализ фактического положения дел в системе министерства свидетельствует о наличии ряда серьезных проблем, препятствующих эффективной реализации возложенных задач, прежде всего в сфере защиты и продвижения внешнеэкономических интересов государства.