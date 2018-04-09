Узбекистан продолжит сотрудничество с США в сфере модернизации армии

Узбекистан намерен активизировать диалог с США по линии науки и техники, в вопросах модернизации экономики

ТАШКЕНТ, 9 апр – Sputnik. Узбекистан продолжит военно-техническое сотрудничество с США в сфере модернизации вооруженных сил, следует из указа президента страны Шавката Мирзиёева.

Приоритетные направлениях развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества Узбекистана с основными зарубежными партнерами на среднесрочную перспективу утверждены главой республики в конце прошлой недели в рамках указа о реформировании Министерства иностранных дел.

"Важным направлением внешней политики Республики Узбекистан является развитие взаимовыгодного и многопланового взаимодействия с Соединенными Штатами Америки… Планируется продолжение военно-технического сотрудничества, взаимодействия в области военного образования и подготовки кадров", — говорится в тексте документа.

Узбекистан намерен активизировать диалог с США по линии науки и техники, в вопросах модернизации экономики. Республика также планирует заключение нового расширенного соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС, создание узбекско-европейского совета по иностранным инвестициям, получение европейских тарифных преференций в рамках Генеральной системы преференций плюс (ГСП+), говорится в тексте указа.

"Узбекистан заинтересован в углублении и расширении взаимодействия с Европейским союзом, ведущими государствами Европы, прежде всего, Германией, Италией, Францией и Великобританией, а также со странами Центральной и Восточной Европы", — отмечается в указе.

В документе также указывается, что Узбекистан намерен расширять сотрудничество с Россией в военно-технической, инвестиционной и транспортно-коммуникационной сферах.