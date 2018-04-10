У генпрокурора Узбекистана появился новый заместитель

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом от 9 апреля назначил нового заместителя генерального прокурора Узбекистана.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, ранее глава государства назначил генеральным прокурором страны Отабека Муродова, работавшего прежде госсоветником президента.
Он заменил на этом посту Ихтиёра Абдуллаева, занимавшего пост генпрокурора республики с апреля 2015 года, который был назначен председателем Службы национальной безопасности вместо ушедшего в отставку Рустама Иноятова.