У генпрокурора Узбекистана появился новый заместитель

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим указом от 9 апреля назначил нового заместителя генерального прокурора Узбекистана.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Им стал Гайрат Ботирович Хидоятов. Ранее он занимал должность заместителя министра юстиции республики, а также председателя Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Узбекистана.

Напомним, ранее глава государства назначил генеральным прокурором страны Отабека Муродова, работавшего прежде госсоветником президента.

Он заменил на этом посту Ихтиёра Абдуллаева, занимавшего пост генпрокурора республики с апреля 2015 года, который был назначен председателем Службы национальной безопасности вместо ушедшего в отставку Рустама Иноятова.