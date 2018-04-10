Узбекистан привлечет Индию к строительству железной дороги в Афганистане

Речь идет о привлечении индийских компаний к строительству железной дороги Мазари-Шариф — Герат в Афганистане

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Узбекистан намерен активизировать сотрудничество с Индией за счет совместного участия в ряде инфраструктурных проектов, в частности, в строительстве новой железной дороги в Афганистане.

Соответствующий указ президента страны Шавката Мирзиёева опубликован в национальной базе законодательства республики.

Мирзиёев своим указом утвердил приоритетные направления развития внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества Узбекистана с основными зарубежными партнерами на среднесрочную перспективу.

"Узбекистан планирует наполнить новым содержанием стратегическое партнерство с Индией, прежде всего за счет расширения сотрудничества в сферах медицины и фармацевтики, транспортных коммуникаций, информационных технологий", — говорится в тексте документа.

Узбекская сторона, в частности, планирует привлечь индийские компании к строительству железной дороги Мазари-Шариф — Герат в Афганистане. В перечне взаимодействия в транспортно-коммуникационной сфере также совместное участие в транспортном коридоре Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман, взаимодействие в рамках коридора Север-Юг, открытие прямых авиарейсов из Ташкента в Калькутту и Бангалор.

МИД Узбекистана в конце марта сообщал, что президент страны Шавкат Мирзиёев планирует осенью посетить Индию с официальным визитом.

В декабре 2017 года в ходе визита в Узбекистан президента Афганистана Ашрафа Гани правительства двух стран подписали соглашение о строительстве железной дороги Мазари-Шариф — Герат. Соглашение предусматривает участие узбекской стороны в проектировании и строительстве новой дороги. Афганская сторона займется привлечением финансовых ресурсов для реализации проекта. Новая железнодорожная линия протяженностью 760 километров позволит создать транспортный экономический коридор на северо-западе Афганистана.

Соглашение о создании международного транспортного коридора Узбекистан — Туркменистан — Иран — Оман вступило в силу 23 апреля 2016 года. Часть транспортно-транзитного коридора будет проходить по железной дороге, связывающей Узбекистан, Туркменистан и Иран, а часть — по морю от иранских портов Бендер-Аббас и Чахбахар до портов Омана.