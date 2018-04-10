Заказчики смогут осуществлять госзакупки в Узбекистане через интернет

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О государственных закупках", предусматривающий возможность осуществлять часть закупок в электронном виде, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный в местной прессе.
Закон был принят законодательной (нижней) палатой парламента в январе, одобрен Сенатом в марте и вступил в силу с момента публикации в прессе.
В законе закреплены нормы о государственном регулировании государственных закупок, определены субъекты государственных закупок, установлены общие требования к процессу государственных закупок.
Установлены нормы, регулирующие вопросы закупок товаров (работ, услуг) у единого поставщика, порядок деятельности закупочной комиссии, проведения мониторинга и общественного и государственного контроля закупочных процедур, а также механизм обжалования, разрешения споров и разногласий.
Действие закона не распространяется на госзакупки, осуществляемые стратегическими объектами, для обеспечения обороноспособности, безопасности и поддержания внутреннего порядка в стране, а также закупки товаров, необходимых в случаях чрезвычайных обстоятельств, либо с фиксированной ценой, установленной законодательством.
По данным экспертов, ежегодный объем госзакупок в Узбекистане составляет порядка 11% от ВВП страны (около 3 миллиардов долларов), но отсутствие закона "О государственных закупках" не позволяло сформировать действительно прозрачные условия в данной сфере экономической деятельности.