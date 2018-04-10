Заказчики смогут осуществлять госзакупки в Узбекистане через интернет

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О государственных закупках", предусматривающий возможность осуществлять часть закупок в электронном виде, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный в местной прессе.

Закон был принят законодательной (нижней) палатой парламента в январе, одобрен Сенатом в марте и вступил в силу с момента публикации в прессе.

В законе закреплены нормы о государственном регулировании государственных закупок, определены субъекты государственных закупок, установлены общие требования к процессу государственных закупок.

© Sputnik/ Владимир Астапкович Зарубежные фармкомпании за участие в госзакупках получат выгоду в цене

Документ также вводит порядок осуществления закупок через специальную площадку на информационном портале — электронный магазин. Госзакупки в электронной форме будут также проводиться на аукционе по понижению стартовой цены. В соответствии с законом, через указанные формы закупок госзаказчик в год сможет размещать заказы на сумму в размере не более 2,5 тысячи минимальных зарплат (около 53 тысяч долларов). Для проведения закупок большой стоимостью законом утверждены механизмы проведения конкурса и тендера, объявления об их проведении в обязательном порядке размещаются на специальном информационном портале.

Установлены нормы, регулирующие вопросы закупок товаров (работ, услуг) у единого поставщика, порядок деятельности закупочной комиссии, проведения мониторинга и общественного и государственного контроля закупочных процедур, а также механизм обжалования, разрешения споров и разногласий.

Действие закона не распространяется на госзакупки, осуществляемые стратегическими объектами, для обеспечения обороноспособности, безопасности и поддержания внутреннего порядка в стране, а также закупки товаров, необходимых в случаях чрезвычайных обстоятельств, либо с фиксированной ценой, установленной законодательством.

По данным экспертов, ежегодный объем госзакупок в Узбекистане составляет порядка 11% от ВВП страны (около 3 миллиардов долларов), но отсутствие закона "О государственных закупках" не позволяло сформировать действительно прозрачные условия в данной сфере экономической деятельности.