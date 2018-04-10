14:34 10 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Флаги Узбекистана и Туркменистана

В Ташкенте обсудили предстоящий визит Бердымухамедова в Узбекистан

© Nuz.uz
Политика
Получить короткую ссылку
34 0 0

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках многосторонних организаций, провели обмен мнениями по международной и региональной проблематике

ТАШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. Делегации МИД Узбекистана и Туркменистана провели в Ашхабаде очередной раунд политических консультаций, стороны рассмотрели повестку предстоящего визита президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в Ташкент.

Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов в Туркменистане
Пресс-служба Президента Узбекистана
О чем договорились Мирзиёев и Бердымухамедов в Туркменистане
Ранее СМИ сообщали, что визит Бердымухамедова в Узбекистан может состояться весной.

"Девятого-десятого апреля в Ашхабаде состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Туркменистана", — говорится в сообщении. Делегацию Узбекистана возглавлял заместитель министра иностранных дел республики Абдужабар Абдувахитов, туркменскую — заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел страны Рашид Мередов.

По данным пресс-службы, на встрече были проанализированы текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

"Стороны уделили внимание обсуждению проектов программы и повестки дня предстоящего государственного визита в Узбекистан президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова", — говорится в сообщении.

Узбекский пограничник
AP Photo / Anvar Ilyasov
Ташкент ратифицировал договор о стыке границ с Казахстаном и Туркменистаном
На встрече также были рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках многосторонних организаций, произведен обмен мнениями по международной и региональной проблематике, добавили в МИД Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 6-7 марта 2017 года посетил Туркменистан, это стало его первым зарубежным государственным визитом после избрания. В конце мая прошлого года главы двух государств встретились вновь в национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря. По итогам переговоров был подписан большой пакет двусторонних документов. Бердымухамедов посещал Узбекистан с официальным визитом в октябре 2015 года.

Теги:
визит, Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Новые российские рубли
    Рублевый спрос

    В Казахстане растет спрос на рубли – жители республики в прошлом году выкупили в обменниках больше российской валюты, чем сдали.

  • Вид на город Стамбул. Архивное фото
    Турецкая пенсия

    Граждане Кыргызстана смогут получать пенсию за годы работы в Турции, заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков.

  • Встреча глав МИД РФ и Таджикистана С. Лаврова и С. Аслова
    Три лейтмотива

    Глава российского МИДа Сергей Лавров обозначил главные направления российско-таджикских отношений на ближайшие годы.

  • Выступление президента Ильхама Алиева
    К оружию!

    Азербайджан продолжит наращивание военного потенциала, играющего важную роль в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, заявил Ильхам Алиев.

  • Продажа мяса на ярмарке, архивное фото
    Свиной запрет

    Россия ввела временный запрет на поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Беларуси в связи с выявлением в готовой продукции вируса АЧС.

  • Сбор клубники в Абхазии
    "Зеленый" свет

    Россельхознадзор разрешил ввоз крупных партий растительной продукции из Абхазии, но выдвинул свои условия.

  • Президент и премьер министр Армении Серж Саргсян и Карен Карапетян
    Сомнения прочь!

    Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян назвал имя кандидата на должность главы правительства от правящей партии.

  • Марш рассерженных родителей в Риге в знак протеста против реформы в русских школах
    "Нельзя молчать!"

    Как русская община Латвии защищает свои школы после утверждения закона о запрещении русского языка в учебных заведениях.

  • Директор Национального центра крови Иоанf Бикулчене, архивное фото
    Бизнес на крови

    Директора Национального центра крови Литвы задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями и нелегальной коммерческой деятельности.

  • Météorite
    Молдова и магический камень

    Удивительный камень, попавший на нашу планету после метеоритного дождя, обладает уникальными свойствами – при чем тут Молдова?

  • Пассажиры на палубе туристического катера, курсирующего по Москва-реке в Москве
    Дорогой лед

    Почему ледовая навигация обошлась Эстонии дороже, чем планировалось, и при чем тут пострадавший от антироссийских санкций Запада ледокол Botnica?

  • Женская сборная из Осетии завоевала 10 медалей по дзюдо
    Страшная сила

    Осетинские спортсменки завоевали три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали на всероссийском турнире по дзюдо.

  • Новые российские рубли
    Рублевый спрос

    В Казахстане растет спрос на рубли – жители республики в прошлом году выкупили в обменниках больше российской валюты, чем сдали.

  • Вид на город Стамбул. Архивное фото
    Турецкая пенсия

    Граждане Кыргызстана смогут получать пенсию за годы работы в Турции, заявил президент республики Сооронбай Жээнбеков.

  • Встреча глав МИД РФ и Таджикистана С. Лаврова и С. Аслова
    Три лейтмотива

    Глава российского МИДа Сергей Лавров обозначил главные направления российско-таджикских отношений на ближайшие годы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Мероприятие, посвященное Амиру Темуру в поселке Ходжа Илгор
Темур и его деревня: покорит ли Тамерлан современных туристов
СПУТНИК_Выбросившегося на берег горбатого кита спасли в Аргентине
В Аргентине спасли кита, который пытался совершить суицид
Как сохранить свое здоровье
Семь правил крепкого здоровья

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054