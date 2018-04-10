В Ташкенте обсудили предстоящий визит Бердымухамедова в Узбекистан

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в рамках многосторонних организаций, провели обмен мнениями по международной и региональной проблематике

ТАШКЕНТ, 10 апр – Sputnik. Делегации МИД Узбекистана и Туркменистана провели в Ашхабаде очередной раунд политических консультаций, стороны рассмотрели повестку предстоящего визита президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в Ташкент.

Пресс-служба Президента Узбекистана О чем договорились Мирзиёев и Бердымухамедов в Туркменистане

Ранее СМИ сообщали, что визит Бердымухамедова в Узбекистан может состояться весной.

"Девятого-десятого апреля в Ашхабаде состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Республики Узбекистан и Туркменистана", — говорится в сообщении. Делегацию Узбекистана возглавлял заместитель министра иностранных дел республики Абдужабар Абдувахитов, туркменскую — заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел страны Рашид Мередов.

По данным пресс-службы, на встрече были проанализированы текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

"Стороны уделили внимание обсуждению проектов программы и повестки дня предстоящего государственного визита в Узбекистан президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова", — говорится в сообщении.

AP Photo / Anvar Ilyasov Ташкент ратифицировал договор о стыке границ с Казахстаном и Туркменистаном

На встрече также были рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках многосторонних организаций, произведен обмен мнениями по международной и региональной проблематике, добавили в МИД Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 6-7 марта 2017 года посетил Туркменистан, это стало его первым зарубежным государственным визитом после избрания. В конце мая прошлого года главы двух государств встретились вновь в национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря. По итогам переговоров был подписан большой пакет двусторонних документов. Бердымухамедов посещал Узбекистан с официальным визитом в октябре 2015 года.