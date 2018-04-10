Силовики в законе: СГБ Узбекистана будет работать по новым правилам

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Деятельность СГБ (ранее СНБ. — Прим. редакции) до настоящего момента регулировалась положением, принятым в 1991 году. В результате, как заявил глава республики в конце декабря прошлого года, за это время произошло безосновательное расширение полномочий и сферы деятельности спецслужбы.

Корреспонденты Sputnik разбирались, что нового привнес закон, какие права и обязанности появились у силовиков и что ждет это ведомство в будущем.

Структурный сдвиг

Сразу бросается в глаза, что новый закон серьезно обновил структуру и систему назначения руководящих кадров Службы государственной безопасности.

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Теперь президент назначает не только главу СГБ, но и его заместителей. Ранее своих замов подбирал сам председатель, представляя их кандидатуры на рассмотрение в парламент. Очевидно, что тем самым глава государства усилил контроль над назначением должностных лиц на ключевые посты.

Кроме того, в составе СГБ появляется новая структура — Коллегия, которая должна рассматривать вопросы, касающиеся состояния обеспечения государственной безопасности, исполнения актов законодательства, расстановки кадров и иные вопросы. В ее состав войдут председатель СГБ, его заместители, начальники подразделений центрального аппарата и местных подразделений. Персональный состав коллегии также будет утверждать президент.

В пограничных войсках, которые подчинены Службе государственной безопасности, будет образован Военный совет, состав и порядок деятельности которого будет определять председатель СГБ.

Что касается подотчетности, то теперь спецслужба не только подчиняется президенту, но и должна на регулярной основе информировать Комитет верхней палаты парламента по вопросам обороны и безопасности по основным направлениям своей деятельности.

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Для создания системы сдержек и противовесов в структуре СГБ появится Общественный совет, который будет осуществлять консультативно-совещательные и иные функции. Его персональный состав, основные задачи, полномочия и порядок организации деятельности также определит глава государства.

Кроме того, надзор за исполнением законов в деятельности Службы государственной безопасности поручен генеральному прокурору и подчиненным ему прокурорам.

Таким образом, любое назначение на руководящую должность в системе спецслужбы будет контролироваться президентом, который через Коллегию и Общественный совет намерен отслеживать тенденции и настроения в среднем и низшем звеньях СГБ.

Свою роль сыграет и Генпрокуратура, которая в рамках своей компетенции будет "приглядывать" за коллегами из СГБ, чтобы те не превышали свои полномочия.

Права и обязанности

Новый закон, как и обещал Шавкат Мирзиёев, структурировал права и обязанности представителей Службы госбезопасности.

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Согласно документу, силовики имеют право проверять у должностных лиц и граждан документы, в том числе удостоверяющие личность, осуществлять их личный досмотр, досмотр вещей, транспортных средств и провозимых грузов, при необходимости с использованием технических и иных средств контроля.

Кроме того, они могут беспрепятственно входить, при необходимости с повреждением запирающих устройств и других предметов, в жилые помещения и иные объекты физических и юридических лиц и осматривать их. Впрочем, для подобных действий у сотрудников СГБ должно быть достаточно оснований. Например, если там совершается или совершено преступление, или находится лицо, скрывшееся от правоохранительных органов, либо если промедление может поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан.

Главное, что теперь закон обязывает их уведомлять прокурора в письменной форме в течение двадцати четырех часов обо всех случаях проникновения в жилые помещения и иные объекты физических и юридических лиц вопреки воле собственников и их представителей или в их отсутствие. Также они будут обязаны возместить причиненный вред в порядке, установленном законодательством.

Еще один интересный момент — органы СГБ могут привлекать граждан с их согласия к содействию, а также поощрять добровольцев за помощь спецслужбе.

Впервые в законе четко прописаны условия применения физической силы и оружия. Использованию физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение о намерении их применить, за исключением случаев, когда такое предупреждение невозможно, либо когда промедление создает непосредственную опасность для жизни и здоровья граждан и военнослужащих. Гражданам, получившим телесные повреждения в результате этих действий, должна быть оказана или организована экстренная медицинская помощь.

О каждом случае применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия военнослужащий Службы государственной безопасности обязан незамедлительно доложить непосредственному начальнику, а тот, в случае причинения какого-либо вреда, — немедленно сообщить соответствующему прокурору.

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Согласно документу, сотрудникам СГБ запрещено применять физическую силу или специальные средства в отношении беременных женщин, инвалидов, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления или совершения нападения, реально угрожающего жизни и здоровью.

Прописан и предел применения спецсредств по отношению к нарушителю или потенциальному преступнику: запрещено наносить человеку удары резиновой палкой по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам и в область проекции сердца, за исключением случаев оказания человеком вооруженного сопротивления или группового нападения, реально угрожающего жизни и здоровью.

Шавкат Мирзиёев с момента вступления в должность президента неоднократно критиковал представителей Службы государственной безопасности (в прошлом СНБ).

В ходе одного из своих выступлений он открыто обратился к работникам ведомства, заявив, что "прошло время вмешательства во все сферы, прикрываясь "конторой" и действуя в своих интересах, пренебрегая интересами родины и народа".

В конце января 2018 года глава государства подписал указ об освобождении от должности председателя СНБ генерал-полковника Рустама Иноятова, занимавшего этот пост в течение 23 лет. Позднее он был назначен сенатором и советником президента по политико-правовым вопросам. Службу госбезопасности возглавил бывший генпрокурор республики Ихтиёр Абдуллаев, а преобразованное ведомство получило свой флаг и герб.