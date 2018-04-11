Министр занятости и трудовых отношений оставил свой пост

В Ташкенте накануне прошло заседание президиума Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, в ходе которого Хаитов был избран председателем данной организации

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Актам Хаитов оставил свой пост в связи с новым назначением, сообщил корреспондент Sputnik.

В Ташкенте накануне прошло заседание президиума Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель, в ходе которого Хаитов был избран председателем данной организации.

Актам Хаитов закончил Самаркандский кооперативный институт. Он работал в информационно-аналитическом департаменте правительства, Госкомприватизации, занимал пост первого заместителя министра труда и социальной защиты.

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С 2006 по 2014 годы он возглавлял Министерство труда и социальной защиты, затем работал директором по экономическим вопросам акционерного общество Biokimyo, а также генеральным директором Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации "Узстандарт".

В августе прошлого года он вновь возглавил Министерство занятости и трудовых отношений.

Напомним, что Совет фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель был создан в сентябре прошлого года на базе Совета фермеров.

Сейчас в стране реализуется программа по преобразованию фермерских хозяйств в многопрофильные. Все фермеры должны будут завершить этот процесс в течение 2018-2021 годов. При этом начиная с 1 января 2022 года договоры земельной аренды с фермерскими хозяйствами, не освоившими многопрофильную деятельность, будут расторгнуты.