Посол Узбекистана вручил верительную грамоту Нурсултану Назарбаеву

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В ходе церемонии верительные грамоты президенту Казахстана вручили чрезвычайные послы Узбекистана, России, Туркменистана и Италии.
Глава государства поздравил всех послов с началом дипломатической миссии в Казахстане и выразил уверенность в том, что их деятельность придаст новый импульс развитию межгосударственных отношений.
"Ваша дипломатическая служба начинается в период содержательных и важных событий в нашей стране. За четверть века Казахстан стал экономически развитым, демократическим государством с активным гражданским обществом", — сказал Нурсултан Назарбаев.
В ходе церемонии глава Казахстана отметил вклад президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в дело дальнейшего укрепления казахстанско-узбекских отношений.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев рассказал о работе таких международных структур, как международный центр развития "зеленых" технологий, технопарк IT-стартапов, финансовый центр "Астана" и призвал дипломатов к активному сотрудничеству, передает пресс-служба президента Казахстана.
В завершение церемонии глава государства еще раз поздравил дипломатов и пожелал им продуктивной работы во благо укрепления взаимных отношений.