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Посол РУ в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев с Нурсултаном Назарбаевым

Посол Узбекистана вручил верительную грамоту Нурсултану Назарбаеву

© Пресс-служба президента Казахстана
Политика
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Глава Казахстана поздравил всех послов с началом дипломатической миссии и рассказал о работе международных структур в центре развития "зеленых" технологий, IT-стартапах и других проектах

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В ходе церемонии верительные грамоты президенту Казахстана вручили чрезвычайные послы Узбекистана, России, Туркменистана и Италии.

Глава государства поздравил всех послов с началом дипломатической миссии в Казахстане и выразил уверенность в том, что их деятельность придаст новый импульс развитию межгосударственных отношений.

"Ваша дипломатическая служба начинается в период содержательных и важных событий в нашей стране. За четверть века Казахстан стал экономически развитым, демократическим государством с активным гражданским обществом", — сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе церемонии глава Казахстана отметил вклад президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в дело дальнейшего укрепления казахстанско-узбекских отношений.

Нурсултан Назарбаев с послами России, Узбекистана, Туркменистана и Италии
© Пресс-служба президента Казахстана
Нурсултан Назарбаев с послами России, Узбекистана, Туркменистана и Италии
"С Республикой Узбекистан нас связывают тесные многовековые узы дружбы, культурная общность и традиции. Старт Года Узбекистана в Казахстане и проведение Года Казахстана в братском Узбекистане в следующем году станут вехой новых открытий и придадут мощный импульс всему спектру нашего сотрудничества", — сказал президент Казахстана.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев рассказал о работе таких международных структур, как международный центр развития "зеленых" технологий, технопарк IT-стартапов, финансовый центр "Астана" и призвал дипломатов к активному сотрудничеству, передает пресс-служба президента Казахстана.

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© Торгово-промышленная палата Узбекистана
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"Для укрепления торгово-экономического сотрудничества необходимо широко использовать возможности, созданные в Казахстане. В этом году в нашей стране состоится несколько важных международных мероприятий. Это — Астанинский экономический форум, VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий и Всемирный Исламский экономический форум. Уверен, что ваши страны примут активное участие в этих встречах", — сказал глава Казахстана.

В завершение церемонии глава государства еще раз поздравил дипломатов и пожелал им продуктивной работы во благо укрепления взаимных отношений.

Теги:
верительные грамоты, Посол, Нурсултан Назарбаев, Шавкат Мирзиёев, Казахстан, Узбекистан



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