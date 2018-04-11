Президента Азербайджана выбрали более 50% избирателей в Узбекистане

Для участия в выборах зарегистрированы восемь кандидатов, за голосованием следят 871 наблюдатель из 59 стран

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Сегодня, 11 апреля 2018 года, в Азербайджане проводятся президентские выборы. В Узбекистане проголосовали около половины зарегистрированных избирателей.

Всего зарегистрированы восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат выдвинут инициативной группой.

В 12:00 часов по местному времени на 44-м избирательном участке 17 Ясамальского третьего избирательного округа, созданном в соответствии с требованиями Центральной избирательной комиссии в Посольстве Азербайджана в Узбекистане, проголосовало 54 процентов (83 человек) из зарегистрированных избирателей.

Голосование на президентских выборах завершится в 19:00. За президентскими выборами в Азербайджане наблюдают более девятисот международных наблюдателей. В частности, аккредитацию прошли 58 организаций и 871 наблюдатель из 59 государств. Число аккредитованных местных наблюдателей достигло 54 864 человек.

Отметим, что для участия в президентских выборах в Азербайджане зарегистрированы восемь кандидатов. Это кандидатура Ильхама Алиева, баллотирующегося от правящей партии "Ени Азербайджан", Гудрета Гасангулиева от Партии Народного фронта целостного Азербайджана, Араза Ализаде от Социал-демократической партии Азербайджана, Фараджа Гулиева от Партии национального возрождения, Рази Нуруллаева, выдвинутого Инициативной группой фронтистов, Хафиза Гаджиева от партии "Современный Мусават", баллотирующегося по собственной инициативе Захида Оруджа и выдвинутого от Демократической партии Азербайджана Сардара Мамедова.