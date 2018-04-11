Ташкент перестраивает военно-техническое сотрудничество под изменчивый мир

Узбекистан в последнее время наращивает военное сотрудничество с рядом стран, интересуясь не только передовыми видами боевой техники, но и военным образованием, а также тактическими наработками передовых стран мира.

Александр Хроленко, военный обозреватель

Узбекистан провозгласил ускоренную модернизацию своих вооруженных сил. Ради этой цели он намерен развивать военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Соединенными Штатами. Президентским указом от 9 апреля законодательно утверждены главные направления внешнеполитического и внешнеэкономического сотрудничества Узбекистана. В списке приоритетов —взаимодействие с Соединенными Штатами Америки, в том числе в области военно-технического сотрудничества, военного образования и подготовки кадров.

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Это признак значительного прогресса в американо-узбекских отношениях. Ведь после подавления андижанского мятежа осенью 2005 года госдеп США заявлял о «нарушении прав человека и наличии политзаключенных в Узбекистане», а Евросоюз запретил поставки Узбекистану оружия. И до недавнего времени основным поставщиком вооружений в страну была Москва.

Длительное время отношения между Узбекистаном и Российской Федерацией развиваются на основе "Договора о стратегическом партнерстве" и "Договора об углублении экономического содружества". Благодаря стратегическому партнерству с Россией узбекская армия успешно завершила контртеррористическую операцию против боевиков-исламистов, была признана самой сильной в Центральной Азии и заняла достойное 48 место в мировом рейтинге военной мощи.

В 2012 году Узбекистан вышел из ОДКБ, и начал активно сотрудничать в военной сфере с США, Турцией и рядом других стран НАТО. Геополитическая борьба «центров силы» за дружбу с Ташкентом продолжается, ведь его расходы на оборону только в текущем году составят более 1,4 миллиарда долларов (около 4% ВВП).

Сложности выбора для армии Узбекистана

Для модернизации армии и формирования национального оборонно-промышленного комплекса узбекский президент Шавкат Мирзиёев активно привлекает зарубежную помощь: одновременно в работе находятся 13 «дорожных карт» ВТС. Как повлияет на Вооруженные силы Узбекистана такое многовекторное военно-техническое сотрудничество?

Система подготовки кадров, оружейный арсенал и тактика его боевого применения — это отдельные части единого технологического процесса, нацеленного на результат — боеготовность войск. Стоит заменить одно из звеньев технологической цепочки, и придется трансформировать всё остальное. Так, переобучение военных специалистов под руководством инструкторов из Пентагона влечет за собой использование американских вооружений и стандартов боевого применения. Оружие и тактику США необходимо «привязывать» к дружественным средствам связи и системам передачи информации.

Впрочем, верховного главнокомандующего трудности не останавливают. В начале 2018 года президент Шавкат Мирзиёев проанализировал боеготовность войск и начал кардинальное обновление высшего командного состава Вооруженных сил республики. Назначены новые начальник Генерального штаба, командующие военными округами, уволены или понижены в должности более 70 старших офицеров. И это лишь начало реформ.

Узбекистан сторонится военно-политических союзов и коалиций, не соглашается на размещение на своей территории иностранных военных баз или на участие узбекской армии в боевых действиях за рубежом. Однако транснациональные проблемы безопасности, экстремисты и террористы из Афганистана и других сопредельных государств вряд ли позволят узбекским вооруженным силам замкнуться в рамках национальных границ. И внимание Вашингтона к Ташкенту объясняется не в последнюю очередь его близостью к зоне военных операций Пентагона в Афганистане.

Узбекистан как логистическая и рыночная площадка

ВВС США в 2001 — 2005 годах использовали узбекскую авиабазу Ханабад, расположенную в 200 километрах от афганской границы. Там размещались до полутора тысяч военнослужащих 10-й горной дивизии, истребители F-15 и F-16, транспортные самолеты. После «революционных» потрясений в Андижане узбекский сенат выдворил американские войска из Ханабада, и ни одна из соседних стран не смогла компенсировать Пентагону этот важный логистический центр. Поэтому американцы стараются всеми способами вернуться в Узбекистан. Возможно, новый опыт американо-узбекского военного сотрудничества станет повторением старых схем, то есть наземных и воздушных поставок продовольствия и материально-технических средств союзным войскам в Афганистане транзитом через относительно спокойный Ханабад.

© Sputnik/ Александр Кряжев Что показали американскому генералу в Академии Вооруженных сил Узбекистана

Мягкая американская экспансия в Центральной Азии продолжается. В Ташкенте уже появилось региональное представительство НАТО, США готовы участвовать в узбекской военной реформе. Американцы стараются продать в республику свое оружие. Узбекистан реализует программу модернизации и переоснащения армии новейшим вооружением до 2020 года, войска получают дорогостоящие средства ПВО, вертолеты, бронетанковую технику, артиллерийские системы. Выделенные на перевооружение более 1 миллиарда долларов в год — привлекательный приз для военно-промышленного комплекса многих стран.

Так, за последние два-три года Франция поставила Узбекистану 14 военных вертолетов компании Airbus Helicopters, Испания — 4 легких турбовинтовых военно-транспортных самолета С-295W, Болгария — выстрелы для гранатометов компании Arsenal JSCo, Чехия — авиационное радиоэлектронное оборудование. Израиль помогал модернизировать БПЛА. В Ташкенте активно изучают продукцию ВПК Южной Кореи. Подписан план военного сотрудничества на 2018 год с Азербайджаном. Планируются поставки бронетехники из Казахстана. В сфере военного образования успешно развивается сотрудничество с Китаем. Считается, что широкий круг партнеров по линии ВТС позволит Узбекистану и в дальнейшем эффективно наращивать военную мощь, оставаясь равноудаленным от мировых центров силы.