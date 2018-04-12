Узбекистан и Кыргызстан обсудили делимитацию границы после стрельбы

В связи с недавней стрельбой узбекскими пограничниками по кыргызстанцу руководители пограничных ведомств обсудили расследование инцидента на общем участке границы

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Правительственные делегации Узбекистана и Кыргызстана провели в узбекском Намангане встречу по вопросам делимитации и демаркации границы, обсуждались спорные участки.

© Sputnik/ Сергей Пятаков На узбекско-кыргызской границе в результате стрельбы погиб человек

Ранее кыргызские пограничники заявили, что 7 апреля в районе местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области узбекистанские пограничники открыли огонь по гражданину Кыргызстана, который находился на кыргызской территории, в результате мужчина погиб. В Комитете по охране госграницы Службы госбезопасности Узбекистана заявили, что мужчина нелегально пересек границу, отказался подчиниться требованиям пограничного наряда и был ранен. Во вторник руководители пограничных ведомств двух стран договорились провести совместное расследование инцидента на общем участке границы.

"Одиннадцатого апреля в Намангане успешно завершилась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Республики Узбекистан и Кыргызской Республики по вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы", — передает пресс-служба МИД Узбекистана.

© Sputnik/ Самвел Сепетчян Пограничники Узбекистана и Кыргызстана обсудили недавний инцидент

По данным пресс-службы, в рамках встречи продолжилась работа по описанию линии границы по участкам, не вошедшим в договор, подписанный в сентябре 2017 года. "Встреча прошла в духе добрососедства и взаимопонимания. По итогам переговоров подписан протокол", — добавили в МИД Узбекистана.

В течение последнего десятилетия отношения между Бишкеком и Ташкентом переживали не лучший период. Причиной разногласий стали территориальные споры, связанные с неопределенностью линии госграницы, которая остается неделимитированной после распада СССР. В начале 2016 года Узбекистан и Кыргызстан несколько месяцев держали закрытыми все пункты пропуска на совместной госгранице. В прошлом году был достигнут прорыв в кыргызско-узбекских отношениях — стороны подписали промежуточный договор о госгранице, согласно которому впервые в истории двух стран описано около 85% линии госграницы. В октябре 2017 года документ вступил в силу.