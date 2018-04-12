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В Узбекистане два бывших хокима получили министерские посты

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (174)
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Назначены новые главы министерства занятости и трудовых отношений, а также министерства строительства

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил в должности сразу двух министров, сообщает корреспондент Sputnik.

Так, новым главой министерства занятости и трудовых отношений стал бывший хоким Мирзо-Улугбекского района Ташкента Шерзод Кудбиев. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил источник, знакомый с ситуацией. Однако, что весьма интересно, в самом ведомстве не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Актам Хаитов (слева)
© bsca.by
Министр занятости и трудовых отношений оставил свой пост
На своем посту он сменил Актама Хаитова, который на днях был избран председателем Совета фермерских, дехканских хозяйств и владельцев приусадебных земель Узбекистана. Отметим, что Кудбиев проработал в должности хокима с сентября 2016 года.

Еще один портфель министра получил Абдукаххор Тухтаев: он возглавил недавно созданное в республике на базе Государственного комитета по архитектуре и строительству министерство строительства. Эту информацию удалось подтвердить в министерстве. Собеседник Sputnik сказал, что в новой должности назначенец работает с сегодняшнего дня.

С 2005 по 2011 годы Тухтаев занимал пост хокима Ташкента. Затем с 2013 по 2016 год он был заместителем главы компании "УзЛИТИнефтгаз". В 2016 году стал хокимом Джизака, а с апреля прошлого года возглавлял хокимият Алмазарского района столицы Узбекистана.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (174)
Теги:
Министерство строительства, Министерство занятости и трудовых отношений, Госкомитет по архитектуре и строительству, Шавкат Мирзиёев, Актам Хаитов, Ташкент, Отставки и назначения



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