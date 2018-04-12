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Президент Азербайджана Ильхам Алиев, фото из архива

Мирзиёев поздравил Алиева с победой на выборах и пригласил в Узбекистан

© Sputnik / Aleksey Vitvitsky
Политика
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Главы государств также обсудили по телефону актуальные вопросы узбекско-азербайджанского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента Азербайджана, сообщает пресс-служба.

На внеочередных президентских выборах св Азербайджане за высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе нынешний президент Ильхам Алиев. Итоговая явка на выборах, по данным ЦИК, составила 74,51%. Алиев побеждает с 86,03% голосов после обработки данных со всех избирательных пунктов.

"Было особо отмечено, что результаты голосования вновь продемонстрировали широкую поддержку Ильхама Алиева и огромное доверие братского народа Азербайджана, высокую оценку личных заслуг лидера государства и проводимого под его руководством эффективного курса на обеспечение стабильности и устойчивого экономического развития, а также укрепление международного авторитета страны", — говорится в сообщкнии.

Выборы в Азербайджане
© AFP 2018 / TOFIK BABAYEV
За президента Азербайджана проголосовали более 50% избирателей в Узбекистане
Главы государств отметили положительную динамику в развитии узбекско-азербайджанских отношений. Например, высокими темпами растут объемы взаимной торговли, прорабатываются перспективные проекты кооперации в отраслях экономики, включая нефтегазовый комплекс. Президенты отметили, что развитию торгово-экономических связей послужит новая железнодорожная магистраль "Баку — Тбилиси — Ахалкалаки — Карс".

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам узбекско-азербайджанского многопланового партнерства, региональной и международной повестки.

В заключение разговора Мирзиёев пригласил азербайджанского коллегу посетить Узбекистан, Алиев с благодарностью принял приглашение.

Теги:
Ильхам Алиев, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Азербайджан, Выборы, Глава государства



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