Мирзиёев поздравил Алиева с победой на выборах и пригласил в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах президента Азербайджана, сообщает пресс-служба.
На внеочередных президентских выборах св Азербайджане за высший государственный пост боролись восемь кандидатов, в том числе нынешний президент Ильхам Алиев. Итоговая явка на выборах, по данным ЦИК, составила 74,51%. Алиев побеждает с 86,03% голосов после обработки данных со всех избирательных пунктов.
"Было особо отмечено, что результаты голосования вновь продемонстрировали широкую поддержку Ильхама Алиева и огромное доверие братского народа Азербайджана, высокую оценку личных заслуг лидера государства и проводимого под его руководством эффективного курса на обеспечение стабильности и устойчивого экономического развития, а также укрепление международного авторитета страны", — говорится в сообщкнии.
Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам узбекско-азербайджанского многопланового партнерства, региональной и международной повестки.
В заключение разговора Мирзиёев пригласил азербайджанского коллегу посетить Узбекистан, Алиев с благодарностью принял приглашение.