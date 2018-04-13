Абдулазиз Камилов вручил верительные грамоты послу Греции

Ранее Узбекистан и Греция подписали меморандум о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов принял вновь назначенного посла Греции Андреаса Фриганаса.

Как передает ИА "Жахон" , после церемонии вручения верительных грамот министр поздравил посла с назначением в Узбекистан и пожелал успехов на ответственном посту.

Стороны обсудили приоритетные направления дальнейшего укрепления узбекско-греческого диалога.

Напомним, за последние полгода Узбекистан и Греция провели два бизнес-форума с участием представителей деловых кругов, а также подписали меморандум о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами.

В настоящее время государства прорабатывают совместные проекты, и, помимо этого, страны активизировали контакты между высшими учебными заведениями.