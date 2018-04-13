Лавров: российские специалисты не нашли следы химоружия в Думе

Запад бездоказательно обвинил Дамаск в химатаке на Думу в конце прошлой недели

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что у РФ есть неопровержимые факты, в соответствии с которыми предполагаемая химическая атака в сирийском городе Дума была постановкой.

Как уточнил министр, к ней "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании".

Лавров напомнил, что в Сирию выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия.

"Она должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром, и мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было, наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили", — цитирует Лаврова РИА Новости.

Запад бездоказательно обвинил Дамаск в химатаке на Думу в конце прошлой недели. Москва опровергла эту информацию.