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Визит Шавката Мирзиёева в Гулистан

Мирзиёев обеспокоен качеством дорог и безопасностью бассейнов для детей

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (17)
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Глава республики, находясь в Гулистане, побывал в закрытом плавательном бассейне и проинспектировал недавно отремонтированную улицу Ташкент

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Сырдарьинскую область призвал обратить особое внимание на качество строящихся дорог и безопасность детских спортивных комплексов.

Глава республики побывал в закрытом плавательном бассейне, построенном в детско-юношеской специализированной школе по водному спорту в городе Гулистане.

Президент отметил, что спортивные комплексы должны быть удобными и безопасными для детей. Поэтому он порекомендовал обратить особое внимание на системы вентиляции, очистки и нагрева воды и их соответствие мировым стандартам.

Комплекс предназначен для занятия плавательными и прыжковыми дисциплинами. В нем тренируются 15 групп, в которых более 170 мальчиков и девочек.

  • Бассейн в Гулистане
    Бассейн в Гулистане
    Пресс-служба президента Узбекистана.
  • Визит Шавката Мирзиёева в Гулистан
    Визит Шавката Мирзиёева в Гулистан
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Улица Ташкент в Гулистане
    Улица Ташкент в Гулистане
    Пресс-служба президента Узбекистана
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Пресс-служба президента Узбекистана.
Бассейн в Гулистане

В Гулистане президент также проинспектировал недавно отремонтированную улицу Ташкент. Главе государства показали барьеры безопасности между направлениями движения, энергосберегающие средства освещения. По обочинам улицы высажены цветы и декоративные деревья, организована зеленая зона, проложены пешеходные и велосипедные дорожки.

"Мы выделяем немало средств на дорожное строительство. Будет справедливо сказать, что качество наших дорог низкое. На первом месте должен стоять не объем работ, а их качество. Будь эта дорога длиной всего в километр, но стройте ее качественно, чтобы она прослужила десятки лет и народ был доволен", — заявил Мирзиёев.

Он также осмотрел современную технику, используемую при строительстве и эксплуатации дорог.

Тема:
Поездки президента Шавката Мирзиёева по Узбекистану (17)

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Гулистан, Плавание, Глава государства, Дорожное движение



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