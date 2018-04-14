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Минюст Узбекистана получил новые обязанности и структуру

Sputnik / Михаил Палинчак
Политика
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В ближайшее время в районах и городах страны появятся специальные отделы юстиции с введением вертикали управления по трехступенчатому принципу "республика — область — район (город)"

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане впервые в истории будет создана трехступенчатая система органов юстиции, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на указ главы государства.

В ближайшее время в районах и городах страны появятся специальные отделы юстиции с введением вертикали управления по трехступенчатому принципу "республика — область — район (город)". Их укомплектуют за счет штатных единиц юридических служб профессиональных колледжей.

Новые структуры будут отвечать за консультирование хокимов, районных и городских подразделений государственных органов и организаций по вопросам применения законов и других нормативно-правовых актов, проведение правовой экспертизы решений хокимов и Кенгашей народных депутатов.

Кроме того, они займутся доведением сути и значения принимаемых правовых актов до исполнителей в районных подразделениях, осуществлением мероприятий по пропаганде и искоренению правовой безграмотности населения.

Узбекский паспорт
© Sputnik / Алексей Тихомиров
Министерство юстиции подготовило правки в законы о паспортах и прописке
Среди других задач — изучение и анализ правоприменительной практики, выработка предложений по обеспечению ее последовательности и единообразия, осуществление мер по защите прав человека, рассмотрение в пределах своей компетенции обращений физических и юридических лиц, а также мониторинг состояния правовой работы в районных и городских подразделениях государственных органов и организаций.

В рамках новой реформы президент также утвердил решение о ликвидации Управления по контролю договорно-правовой работы Министерства юстиции и всех его территориальных отделов.

Другим важным изменением системы станет передача с 1 июля 2018 года органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) в ведение хокимиятов. При этом Агентство государственных услуг при Минюсте будет отвечать за координацию правоприменительной практики и методическое обеспечение деятельности органов ЗАГС, ведение информационной системы "Единый электронной архив ЗАГС" и руководство территориальными архивами.

Еще одно важное изменение — теперь Минюст назначен уполномоченным органом государственного управления в сфере защиты интересов Узбекистана по вопросам международных арбитражных и судебных разбирательств.

Для укрепления кадрового потенциала министерства Мирзиёев поручил создать Исследовательский институт правовой политики на базе Центра правовых исследований Ташкентского государственного юридического университета.

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Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, Ювенальная юстиция



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