Минюст Узбекистана получил новые обязанности и структуру

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Узбекистане впервые в истории будет создана трехступенчатая система органов юстиции, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на указ главы государства.
В ближайшее время в районах и городах страны появятся специальные отделы юстиции с введением вертикали управления по трехступенчатому принципу "республика — область — район (город)". Их укомплектуют за счет штатных единиц юридических служб профессиональных колледжей.
Новые структуры будут отвечать за консультирование хокимов, районных и городских подразделений государственных органов и организаций по вопросам применения законов и других нормативно-правовых актов, проведение правовой экспертизы решений хокимов и Кенгашей народных депутатов.
Кроме того, они займутся доведением сути и значения принимаемых правовых актов до исполнителей в районных подразделениях, осуществлением мероприятий по пропаганде и искоренению правовой безграмотности населения.
В рамках новой реформы президент также утвердил решение о ликвидации Управления по контролю договорно-правовой работы Министерства юстиции и всех его территориальных отделов.
Другим важным изменением системы станет передача с 1 июля 2018 года органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) в ведение хокимиятов. При этом Агентство государственных услуг при Минюсте будет отвечать за координацию правоприменительной практики и методическое обеспечение деятельности органов ЗАГС, ведение информационной системы "Единый электронной архив ЗАГС" и руководство территориальными архивами.
Еще одно важное изменение — теперь Минюст назначен уполномоченным органом государственного управления в сфере защиты интересов Узбекистана по вопросам международных арбитражных и судебных разбирательств.
Для укрепления кадрового потенциала министерства Мирзиёев поручил создать Исследовательский институт правовой политики на базе Центра правовых исследований Ташкентского государственного юридического университета.