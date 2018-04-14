Визит Мирзиёева в Сырдарью: плохие дороги и предостережение чиновникам

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Все было как всегда — Шавкату Мирзиёеву показали успешные предприятия, теплицы, рассказали о будущих многомиллионных проектах. В общем не жизнь, а сказка.

Нарушил эту чиновничью показуху сам глава государства, который внезапно произнес убийственную для всех отечественных автодорожников фразу — денег на строительство выделяем немало, а качество дорог низкое.

Теперь хочется надеяться, что строители перестанут рассуждать о многомиллиардных инвестициях, освоенных по итогам очередного полугодия, а займутся работой, тем более что ее невпроворот, дороги уже спустя считанные месяцы обрастают ямами и трещинами.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев обеспокоен качеством дорог и безопасностью бассейнов для детей

Интересно, что теперь именно это высказывание главы государства запомнится больше всего после визита, ведь его можно применить практически ко всему в стране — денег выделяется много, а эффективность их применения пока хромает.

Тут можно вспомнить и не приносящий ожидаемой прибыли Устюртский газохимический комплекс, общая стоимость которого превысила 4 миллиарда долларов, и дорогое электричество Навоийской ТЭС, а также миллионы долларов, инвестированные в развитие водоснабжения, которое так и не пришло во многие регионы.

Что такое кластер

Узбекистан сегодня старается всеми силами вывести свое сельское хозяйство из средневековья. Для этого нужны прорывные решения и эффективные механизмы, а также активное внедрение научных разработок. Получается не всегда, фермеры до сих пор не обеспечены сельскохозяйственной техникой, дефицит которой достигает в общей сложности 82 тысяч единиц.

Исправить это положение, по мнению узбекского правительства, должно в том числе и формирование аграрных кластеров. Эта идея базируется на создании единой цепочки от выращивания до переработки и поставки готовой продукции конечному потребителю, где все звенья реализуются группой взаимосвязанных предприятий или одной компанией.

Один из таких пилотных проектов осуществляется компанией "Бек кластер" Мирзаабадского района Сырдарьинской области. Поэтому не случайно, что президент начал визит именно отсюда, решив своими глазами убедиться, насколько эффективна эта система.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент проверил, как внедряется кластерный метод в сельском хозяйстве

Предприятие, получившее в распоряжение 18 тысяч гектаров площадей, выращивает хлопчатник, пшеницу и другие зерновые культуры. Кроме того, здесь на 100 гектарах создана уникальная гидропонная теплица на основе южнокорейских технологий. Здесь планируется заготавливать и экспортировать продукцию на 25 миллионов долларов в год.

Мирзиёев настолько впечатлился увиденным, что дал указания по локализации производства конструкций теплиц и подготовке специалистов по выращиванию плодов и овощей таким способом.

Более того, глава государства, поручил создать здесь Научно-практический центр по выращиванию, переработке и исследованию растений. В его составе будут действовать лаборатории по анализу состояния почв, биотехнологиям и защите растений, селекции и семеноводству хлопчатника, семеноводству бахчевых и овощных культур, генетике растений.

Из-за того, что мы перестали применять научные подходы в сельском хозяйстве, нам не удается достигать ожидаемой урожайности некоторых культур. Поэтому мы поддерживаем деятельность научно-практического центра, который начнет работу при предприятии "Бек кластер". Такие центры необходимо организовать и в других кластерах", — отметил Мирзиёев.

Эх, дороги

Местное руководство повезло президента на одну из улиц города Гулистана с символичным названием Ташкент, чтобы показать пример успешных благоустроительных работ.

Есть здесь определенная магия имен, ведь сегодня многие ташкентские дороги оставляют желать лучшего — кругом ямы, многие проекты по строительству тянутся еще с прошлого года. Поэтому радует, что хотя бы одна ташкентская улица, пусть и в Гулистане, отвечает всем международным стандартам.

В настоящее время здесь завершены работы на показательном двухкилометровом участке, где организованы современные пешеходные переходы и велосипедные дорожки, установлено энергосберегающее освещение, по обочинам высажены декоративные деревья.

Вдоль улицы до конца 2019 года будут возведены вокзал, автобусные остановки, мечеть, туристический центр, пункты бытового обслуживания и прочие объекты социальной сферы.

"Мы выделяем немало средств на дорожное строительство. Будет справедливо сказать, что качество наших дорог низкое. На первом место должен стоять не объем работ, а их качество. Будь это дорога длиной всего в километр, но стройте ее качественно, чтобы она прослужила десятки лет и народ был доволен", — сказал Шавкат Мирзиёев.

Так сказал президент

Мирзиёев провел встречу с активом и ответственными руководителями Сырдарьинской области в школе музыки и искусств №8 Сайхунабадского района. Наверняка это место было выбрано не случайно. Весь Узбекистан помнит историю с хокимом этого района, который избивал директоров школ.

Поэтому президент именно здесь сделал ряд ожидаемых заявлений как для чиновников, так и простого народа. Прежде всего, Мирзиёев сообщил, что до конца 2019 года на развитие области будет выделено 1,5 миллиарда долларов.

Кроме того, он предостерёг чиновников от продолжения практики по выводу учителей и медиков на принудительные благоустроительные работы. И судя по тому, как президент это говорил, при появлении таких фактов полетят не только чины, но и головы.

Еще одна важная новость — в ближайшее время в области сократят 20 тысяч гектаров хлопковых полей, вместо них будут выращиваться гранаты, виноград, нут, рапс, соя, острый перец и другие востребованные культуры.

"Сажать хлопчатник где попало, продавать хлопок-сырец по низкой цене — непонимание экономики. Теперь будем сажать хлопчатник там, где это рентабельно. Если все сложится благоприятно, через два-три года перестанем продавать хлопок за рубеж. Организуем современные предприятия, будем перерабатывать у себя и производить готовую продукцию с добавленной стоимостью", — сказал Шавкат Мирзиёев.

© Sputnik / Георгий Зельма Мирзиёев предложил перейти на новую систему сева хлопчатника

В области даже появятся плантации бархатцев, с каждого гектара которых можно получить прибыль до 5 тысяч долларов. Экстракт из этого лекарственного растения укрепляет иммунную систему, обладает противовирусными и понижающими артериальное давление свойствами.Президент поручил расширить площадь плантаций бархатцев на 2 тысячи гектаров, довести общую их площадь до 5 тысяч гектаров за счет других областей и нарастить объемы экспорта.

Наконец, в городе Янгиер до конца 2023 года намечено реализовать крупный проект по строительству завода мощностью 300 тысяч тонн аммиачных и 360 тысяч тонн карбамидных удобрений в год. Для этого будут привлечены иностранные инвестиции, а также современные технологии из Южной Кореи, Германии, Японии, Китая и других стран. Завод позволит создать 850 новых рабочих мест.

Узбекско-российский люкс

Экономическая часть программы визита президента включила посещение узбекско-российского предприятия Sirdaryo Mega-Luks. Оно производит полипропиленовые мешки различного размера, используемые в химической, текстильной, фармацевтической, пищевой промышленности, строительной индустрии, а также для упаковки сельхозпродукции.

Глава государства ознакомился с технологическим процессом на предприятии, поинтересовался текущими проектами и планами на будущее.

В настоящее время предприятие выпускает 17 видов продукции и экспортирует ее в Россию, Беларусь, Украину, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Афганистан и страны Прибалтики.

До конца 2023 года здесь будет реализовано 7 перспективных проектов стоимостью 100 миллионов долларов. В их числе — организация производства полипропиленовой упаковки, мягких контейнеров для экспортеров, пленки для производства упаковочной продукции, локализация выпуска вспомогательного сырья и материалов, ввозимых из-за рубежа.

Выйдя на полную мощность, предприятие начнет ежегодно экспортировать продукцию на 125 миллионов долларов и выпускать импортозамещающие товары на 80 миллионов долларов. Уже сейчас поступают предложения о закупке продукции из стран СНГ, Европейского Союза и Латинской Америки.