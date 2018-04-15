Главу МИД Южной Кореи ожидают во вторник в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва во вторник прибывает с визитом в Узбекистан, запланирована ее встреча с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.
Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба МИД республики.
По данным пресс-службы, ожидается, что южнокорейская делегация будет принята президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Отметим, что состоявшийся в ноябре прошлого года визит президента Мирзиёева в Южную Корею вывел двусторонние отношения на более высокий уровень развития. Во врем визита были подписаны контракты больше чем на 10 миллиардов долларов и достигнуты договоренности о сотрудничестве в таких сферах, как энергетика и ресурсы, торговля, инвестиции, финансы.