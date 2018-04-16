Вашингтон готовится объявить о новых антироссийских санкциях

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Вашингтон собирается объявить о новых антироссийских санкциях 16 апреля.
Как пишет издание "Коммерсант", на этот раз ограничения вводят из-за того, что РФ поддержала сирийского лидера Башара Асада, которого Штаты обвиняют в применении химического оружия.
Ранее США предъявили обвинение сирийскому руководству в химических атаках в Восточной Гуте и вместе с Францией и Великобританией ударили ракетами по объектам в Сирии. Генеральный штаб России сообщил, что всего было выпущено 103 ракеты, из них перехвачена 71. В результате ударов пострадали три человека, никто не погиб.