Вашингтон готовится объявить о новых антироссийских санкциях

США заявили, что санкции будут направлены на компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение "к применению химического оружия в Сирии"

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Вашингтон собирается объявить о новых антироссийских санкциях 16 апреля.

Как пишет издание "Коммерсант", на этот раз ограничения вводят из-за того, что РФ поддержала сирийского лидера Башара Асада, которого Штаты обвиняют в применении химического оружия.

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"Санкции против России на подходе. Они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия",- заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Ранее США предъявили обвинение сирийскому руководству в химических атаках в Восточной Гуте и вместе с Францией и Великобританией ударили ракетами по объектам в Сирии. Генеральный штаб России сообщил, что всего было выпущено 103 ракеты, из них перехвачена 71. В результате ударов пострадали три человека, никто не погиб.