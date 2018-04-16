11:14 16 Апреля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Города мира. Вашингтон

Вашингтон готовится объявить о новых антироссийских санкциях

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
Получить короткую ссылку
32 0 0

США заявили, что санкции будут направлены на компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение "к применению химического оружия в Сирии"

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Вашингтон собирается объявить о новых антироссийских санкциях 16 апреля.

Как пишет издание "Коммерсант", на этот раз ограничения вводят из-за того, что РФ поддержала сирийского лидера Башара Асада, которого Штаты обвиняют в применении химического оружия.

Ситуация в Сирии
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Врачи в Думе: к нам не поступали пациенты, отравившиеся химвеществами
"Санкции против России на подходе. Они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия",- заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Ранее США предъявили обвинение сирийскому руководству в химических атаках в Восточной Гуте и вместе с Францией и Великобританией ударили ракетами по объектам в Сирии. Генеральный штаб России сообщил, что всего было выпущено 103 ракеты, из них перехвачена 71. В результате ударов пострадали три человека, никто не погиб.

По теме

Лавров: химатака в Сирии – очередная постановка
Теги:
химическое оружие, санкции, Россия, США



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Cтроительство новой дороги M-1 Баку-Губа-граница с Российской Федерацией
    Верной дорогой

    В Азербайджане началось строительство автодороги от столицы республики до границы с Россией. Почему возникла необходимость в новой трассе?

  • Белорусский биатлонист Владимир Чепелин
    Мужики с винтовками

    Куда захотел спрятаться президент Беларуси Александр Лукашенко, чтобы не видеть выступление мужской олимпийской сборной по биатлону?

  • Грабли.
    Генеральная уборка

    "За чистую Абхазию": в каких городах республики в ближайшие дни пройдут субботники и кто примет в них участие.

  • Игорь Шатров
    Инструмент влияния

    Политолог прокомментировал выход доклада Freedom House и то, какое значение имеет попадание в него Армении.

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Фрагмент работы мастера резьбы по дереву Андрея Касабиева в Южной Осетии
Ожившие образы, или Как "вырезать" мысли из дерева
СПУТНИК_Котики
Спасение или издевательство: в Уфе бездомных кошек держали в запертом авто
Вступительные экзамены - 2018: что нового
Миссия выполнима: что нужно знать о приемной кампании — 2018

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054