Первый замглавы МЧС Узбекистана освобожден от должности

Новое место его работы пока не разглашается

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана полковник Комилжон Арипов уволен после пяти лет работы.

Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

Указывается, что 48-летний Комилжон Мерсаидович, занимавший этот поста с января 2013 года, освобожден от занимаемой должности. Однако новое место его работы пока не разглашается. Так же, как и информация о том, кто займет его место.

Должность главы МЧС вакантна с февраля 2018 года.