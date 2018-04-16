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Первый замглавы МЧС Узбекистана освобожден от должности

Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (176)
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Новое место его работы пока не разглашается

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана полковник Комилжон Арипов уволен после пяти лет работы.

Об этом сообщает UzNews.uz со ссылкой на собственный источник в ведомстве.

Указывается, что 48-летний Комилжон Мерсаидович, занимавший этот поста с января 2013 года, освобожден от занимаемой должности. Однако новое место его работы пока не разглашается. Так же, как и информация о том, кто займет его место.

Должность главы МЧС вакантна с февраля 2018 года.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (176)
Теги:
МЧС Узбекистана, Узбекистан



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