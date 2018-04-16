Узбекистан и Европол планируют заключить договор о партнерстве

Ранее МВД Узбекистана сообщало, что министерство активизирует работу по созданию межведомственных координационных групп с иностранными правоохранительными ведомствами

ТАШКЕНТ, 16 апр – Sputnik. Узбекистан и Европейская организация уголовной полиции планируют в 2019 году подписать соглашение о стратегическом партнерстве, передает телеканал "Узбекистан 24".

"Достигнута договоренность о включении Узбекистана в список приоритетов на 2019 год, что позволит сторонам подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве, взаимодействии на оперативном уровне", — говорится в сюжете телеканала, который ссылается Европол.

Стрингер Руководство МВД Узбекистана и делегация ОБСЕ обсудили борьбу с работорговлей

По данным телеканала, осуществляемые в Узбекистане реформы создают благоприятные основы для расширения сотрудничества между республикой и Европолом.

"Стороны достигли договоренности о налаживании системного взаимодействия по вопросам подготовки кадров, осуществления тренинга представителей правоохранительных органов, обмена опытом и информацией", — отмечает "Узбекистан 24".

Ранее МВД Узбекистана сообщало, что министерство активизирует работу по созданию межведомственных координационных групп с иностранными правоохранительными ведомствами, а также в сфере подготовки и стажировки кадров за рубежом. В частности, в настоящее время МВД создало межведомственные координационные группы с коллегами из России, Казахстана и Таджикистана.